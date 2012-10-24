مجموعه «دامیز» چاپ ایران به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات آوند دانش که نماینده رسمی انتشارات جان وایلی در ایران نیز هست با حضور در نمایشگاه فرانکفورت مجموعه‌ کتاب‌های «دامیز» را که با رعایت کپی‌رایت از سوی جان وایلی در ایران منتشر می‌کند، به نمایش گذاشت.

کتاب‌های دامیز در ابتدای آخرین دهه قرن بیستم در ایالات متحده آمریکا، با هدف آشنایی عامه‌ مردم با مباحث مربوط به کامپیوتر به چاپ رسید.

این کتاب‌ها به سبب نثر ساده و بیان آسان مطالب، به سرعت جایگاه ویژه‌ای در بازار آمریکا و اروپا پیدا کردند. انتشار بیش از 250 میلیون نسخه از مجموعه کتاب‌های دامیز مؤید این نکته است که مردم برای کسب دانش پیرامون موضوعات مختلف، ابتدا سراغ کتاب‌های این مجموعه می‌روند.

بسیاری از کتاب‌های مجموعه دامیز به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده‌اند. در ایران، برای نخستین بار، انتشارات آوند دانش حق انحصاری ترجمه و انتشار کتاب‌های دامیز را از انتشارات وایلی (صاحب امتیاز دامیز) خریداری کرده و تا نیمه اول سال 1391 ترجمه 12 عنوان از این مجموعه را به پایان رسانده که همگی، به تازگی، وارد بازار کتاب ایران شده‌اند.