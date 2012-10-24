به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: جلسه هماهنگی کادر پزشکی تیمهای ملی با حضور بنده به عنوان رئیس کمیته و پرهان خانلری، دبیر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برگزار شد.
وی ادامه داد: در این نشست که در سالن جلسات آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، پزشکان و فیزیوتراپهای تیمهای ملی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال آقایان و بانوان در ردههای سنی مختلف حضور داشتند و مسائل، دغدغهها ومشکلاتشان را در تیمهای ملی مطرح کردند. قرار شد که هماهنگیهای لازم در این زمینه برای بررسی و رفع نیازها و کم و کاستیهای موجود انجام شود.
هاشمیان تصریح کرد: اعضای کادر پزشکی تیمهای ملی در پایان جلسه از حمایتهای علی کفاشیان و مهدی محمد نبی، رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال به خاطر توجه و حمایت از کادرپزشکی تیمهای ملی تشکر کردند و همچنین از همکاری و هماهنگی کادرفنی و سرپرستی تیمهای ملی تقدیر به عمل آوردند.
طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، در این جلسه 20 پزشک و فیزیوتراپ حضور داشتند.
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