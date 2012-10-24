  1. ورزش
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

احمد هاشمیان:

دغدغه‌های کادرپزشکی تیم‌های ملی بررسی شد

دغدغه‌های کادرپزشکی تیم‌های ملی بررسی شد

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از برگزاری جلسه هماهنگی کادرپزشکی تیم‌های ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی در این باره به سایت فدراسیون فوتبال گفت: جلسه هماهنگی کادر پزشکی تیم‌های ملی با حضور بنده به عنوان رئیس کمیته و پرهان خانلری، دبیر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست که در سالن جلسات آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، پزشکان و فیزیوتراپ‌های تیم‌های ملی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال آقایان و بانوان در رده‌های سنی مختلف حضور داشتند و مسائل، دغدغه‌ها ومشکلات‌شان را در تیم‌های ملی مطرح کردند. قرار شد که هماهنگی‌های لازم در این زمینه برای بررسی و رفع نیازها و کم و کاستی‌های موجود انجام شود.

هاشمیان تصریح کرد: اعضای کادر پزشکی تیم‌های ملی در پایان جلسه از حمایت‌های علی کفاشیان و مهدی محمد نبی، رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال به خاطر توجه و حمایت از کادرپزشکی تیم‌های ملی تشکر کردند و همچنین از همکاری و هماهنگی کادرفنی و سرپرستی تیم‌های ملی تقدیر به عمل آوردند.

طبق اعلام سایت فدراسیون فوتبال، در این جلسه 20 پزشک و فیزیوتراپ حضور داشتند.

کد مطلب 1727879

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