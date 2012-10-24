تئاتر ویژه غدیر خم در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عصار نیا در دویست و چهاردهمین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهرمشهد گفت: احداث 110 ایستگاه غدیریه در سطح شهر و 30 نقطه نور افشانی در میادین و تقاطع های اصلی شهر از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی شهرداری به مناسبت دهه ولایت است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد نیز با اشاره به اینکه باید کارهای فرهنگی، تقویتی، رفتاری و رضوی در کنار هم انجام شود، تصریح کرد: فعالیت ها باید کاملا فرهنگی باشد تا تاثیر مثبتی بر جوانان و شهروندان بگذارد.

وی با بیان اینکه در عید غدیر خم باید برنامه ها به نحوی برگزار شود تا بتواند مفاهیم عمیق ولایت پذیری را در قشر جوانان نهادینه کند، بیان کرد: توجه به این موضوعات باعث می شود تا دین داری به عنوان شاخصه عمیق در مباحث فرهنگی به شمار آید.

جواد داوودآبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با توضیح اینکه باید آموزش هایی که به مردم داده می شود در بالا بردن دین داری آنها تاثیر گذارباشد، تصریح کرد: هرچه مردم یک جامعه دین دارتر باشند، توسعه فرهنگی و اجتماعی آن جامعه از روند مطلوبی بر خوردار است و جامعه زیباتر خواهد شد.

علی اصغر شمقدری، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه باید بحث تعریف فهرست بهاء را برای پروژه های فرهنگی داشته باشیم که تمامی اطلاعات و هزینه های آن مشخص شده باشد و بر اساس اولویت بندی به پیمانکاران ارائه شود، گفت: استفاده از پیمانکاران فرهنگی دیگر شرط انجام پروژه های فرهنگی است.

در ادامه دیگر دستور کار کمیسیون مربوط به طرح جمعی از نمایندگان شورا پیرامون احداث کوهستان پارک ماه بود که اعضای کمیسیون در خصوص تصویب طرح کوهستان پارک در صحن علنی شورا با نام این کوهستان پارک موافقت کردند.

در آخرین دستور کار کمیسیون، اعضاء به بررسی طرح جمعی از نمایندگان شورا پیرامون اختصاص بودجه پنجاه میلیارد ریالی برای حمایت از مساجد، حسینیه ها و مراکز خیریه پرداختند که اعضا با آن موافقت کردند و قرار شد، به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.