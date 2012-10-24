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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

شیخ زاده خبر داد:

هیچ مشکلی جهت تهیه دام زنده در سیستان و بلوچستان وجود ندارد

هیچ مشکلی جهت تهیه دام زنده در سیستان و بلوچستان وجود ندارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: دام زنده جهت قربانی کردن به اندازه کافی و مورد نیاز مردم موجود است و هیچ مشکلی جهت تهیه آن در استان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی شیخ زاده ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید قربان، اظهار داشت: جابجایی دام زنده در استان با مجوز و هماهنگی شبکه دامپزشکی انجام می گیرد و در غیر اینصورت جابجایی دام در سطح سیستان و بلوچستان غیر قانونی است.

وی گفت: خروج دام زنده از استان نیز مانند گذشته ممنوع می باشد.

وی از هم استانی ها خواست دام مورد نیاز خود را از محل هایی که توسط فرمانداری ها تعیین شده تهیه نمایند و از خرید دام از مراکز غیر مجاز خودداری کنند.

معاون سیاسی - امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: مردم از خرید دام بدون سابقه بهداشتی خودداری کنند و دام را با تایید مراکز بهداشتی تهیه نمایند.

کد مطلب 1727893

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