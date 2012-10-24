بازرسی بالغ بر 15 میلیون واحد صنفی/افزایش منطقی نرخ کالاها را بپذیریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد تقوی عصر چهارشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان در محل استانداری با اشاره به بازرسی از 15 میلیون و 500 هزار واحد های صنفی و تولیدی کشور اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، روند بازرسی و نظارت هیچگاه متوقف نخواهد شد.

مدیر عامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان عواملی نظیر رشد نقدینگی، تغییرات نرخ ارز، قیمت های جهانی، رشد دستمزدها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش قیمت مواد اولیه، بورس کالا، مالیات، بیمه، حمل و نقل و عرضه و تقاضا را از مولفه های اثر گذار بر رشد قیمت ها دانست.

وی با بیان اینکه این عوامل باعث افزایش قیمت کالاها می شود و مردم باید افزایش منطقی نرخ کالاها را بپذیرند، افزود: باید به دنبال جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت کالاها باشیم و با متخلفان آن برخورد کنیم.

تقوی زنجیره تامین، توزیع، قیمت و مدیریت بازار را بعد ازمرحله اول هدفمندی یارانه ها از مهمترین فعالیت های این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان حمایت، پایه کارشناسی قیمت را محاسبه می‌کند و می‌تواند مرجع قیمت‌گذاری سایر دستگاه ها باشد‌.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصریح کرد: در برخی موارد افزایش 100 درصدی قیمت کالاها در بورس کالا دیده می‌شود و نکته قابل توجه این است که در این راستا کنجاله سویا 120 درصد افزایش قیمت داشته است.



تقوی، افزایش 25 درصدی هزینه حمل و نقل و 18 درصدی دستمزد و نیز افزایش مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده کالاها اعلام و خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت‌ها قانونی و اجتناب‌ناپذیر است.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اضافه کرد: ارزش تخلفات در این مدت 85هزار میلیارد ریال بوده است.



تقوی گفت: شرایط اقتصادی فعلی از دوران جنگ تحمیلی سخت تر است



وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد: هدفمندی یارانه ها یکی از هفت محور تحول نظام اقتصادی است و برای اصلاح وضعیت اقتصادی باید سایر محورها نظیر نظام مالیاتی، بهره وری، نظام گمرکی و ... اصلاح شود.



استاندار سمنان نیز در این جلسه اظهار داشت: این استان از استان هایی است که در کنترل بازار موفق عمل کرده است.



عباس رهی با بیان اینکه باید برای عبور از تحریم ها بین مردم و مسئولان همدلی و همکاری باشد افزود: باید از تفرقه بپرهیزیم و با اتحاد و همدلی تحریم ها را دور بزنیم.



وی بر کاهش مصرف انرژی در کشور تاکید کرد و گفت: در ایران 75 میلیون نفری معادل کشور یک میلیارد و 500 هزار نفری چین حامل های انرژی مصرف می شود که باید در این امر حیاتی صرفه جوئی شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این جلسه گفت: این استان از نظیر تنظیم بازار در ردیف پنج استان اول کشور است.

علی پور نبوی با بیان اینکه نیمه اول امسال بیش از 54 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی توزیعی در استان سمنان انجام شده است، گفت: چهار هزار و 133 متخلف شناسایی شدند.

در این نشست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز حضور داشت.