4هزار شرکت تعاونی گلستان غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دبیر اتاق تعاون استان گلستان گفت: اتاق تعاون باید بتواند تعاونی غیرفعال را شناسایی و در جهت رفع مشکلات به آنها کمک کند، همچنین در بخش سرمایگذاری در استان، مکانیزم و هوشمند کردن خدمات بخش تعاونی عملکرد خوبی را ارائه دهد.

وی با اشاره دشمنی علیه ایران گفت: علت این تحریم ها، دشمنی غرب با کشور ایران و اجرا کردن تهاجم های فرهنگی و اقتصادی در واقع خسته کردن مردم ایران است و البته مردم کشور ما آنقدر صبور هستند که به هیچ وجه زیر بار این ترفند های دشمن نمی روند.

خواجه مظفری افزود: با توجه به این دشمنی های غرب ما باید به دنبال راه حل هایی باشیم تا از قید آنها رهایی یابیم و اگر ناکامی در این راه به وجود آمد همیشه در فکر راه حل های جدید باشیم.

نقش تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی

وی با اشاره به موضوع نقش تعاونی ها در بحث اقتصاد مقاومتی بیان داشت: با توجه به اقتصاد مقاوتی که در کشور به وجود آمده است بخش تعاونی ها می تواند به عنوان یک بخش غیر دولتی نقش بسیار مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور ایفا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: سال 2012 سال جهانی تعاون نامگذاری شده است که این موضوع می توانى برای ما بسیار با اهمیت باشد و با توجه ویژه به این موضوع در این سال بتوانیم در بخش تعاون کارهایی بسیار مهمی انجام دهیم چرا که تعاون می تواند در زمینه ایجاد شغل پایدار و همچنین بسیاری از مشکلات اقتصادی به کشور کمک کند.



وی با بیان اینکه می توان به وسیله اتاق تعاون فرصت های مناسبی را برای نمایش ظرفیت های استان نشان داد ابراز داشت: اگر می خواهیم به سهم 25 درصدی در اقتصاد کشور برسیم باید اتاق تعاون را فعال کنیم و به ویژه در بخش تعاونی های صادرات محور فعالیت های بیشتری را انجام دهیم.

خواجه مظفری افزود: در همین راستا سال گذشته در نمایشگاه بین االمللی که در کشور قزاقستان برپا شده بود توانستیم از 39 غرفه ای که مربوط به کشور می شد، 9 غرفه را به تعاونی های خود در استان اختصاص دهیم.

فعالیت 62 تعاونی صادرات محور

وی با اشاره به تعداد تعاونی های صادرات محور در استان اظهار داشت: ما در استان 62 تعاونی در این زمینه داریم که در نظر داریم با پیگیری های لازم در زمینه شرکت در نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون، ارائه آموزش های لازم وهمچنین رسیدگی به مشکلات آنان این بخش از تعاونی را فعال کنیم.