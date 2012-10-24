زهرا و پکس برای بازی در «زیبای خفته» به آنجلینا جولی پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، البته نقش‌هایی که به پکس 8 ساله و زهرای 7 ساله داده شده، نقش‌های کوتاهی هستند ولی اینکه آنجلینا جولی و فرزندانش با همدیگر در این اثر سینمایی ایفای نقش می‌کنند، نکته قابل توجهی است.

انتخاب پکس و زهرا به این دلیل بوده است که آنها اصرار زیادی داشتند در این فیلم بازی داشته باشند. پیش از این ویوین 4 ساله دیگر فرزند آنجلینا جولی و براد پیت نیز ایفای یک نقش را در فیلم «زیبای خفته» برعهده گرفته بود که این امر اصرار زهرا و پکس را برای پیوستن به این پروژه سینمایی افزایش داد.

«زیبای خفته» را رابرت استرامبرگ کارگردانی می‌کند و الی فانینگ در نقش آئورا ظاهر خواهد شد. آنجلینا جولی نیز در مقابل او نقش منفی فیلم را برعهده دارد و جولی در این اثر، نقش نامادری ستمکار ظاهر می‌شود.

گریم و ظاهر آنجلینا جولی در این اثر سینمایی متفاوت است و به نظر می‌رسد بتواند در کارنامه سینمایی خود یک اثر فانتزی برای بچه‌ها را نیز رقم بزند.

این فیلم اقتباسی از داستان معروف «زیبای خفته» است که قرارست 14 مارس 2014 اکران شود.