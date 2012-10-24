تحولات امروز در جهان به سود انسانیت و به نفع معنویت رقم می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسداله ایمانی بعداز ظهر چهارشنبه درپنجمین همایش ملی- تخصصی ریاضی دانشگاه پیام نور اظهار داشت: اندیشمندان و فرهیختگان آینده ای پرافتخاری برای کشور رقم خواهند زد و با برپایی همایشهای علمی و پرورش عناصری شایسته و ارزشمند می توان به جامعه اسلامی خود و جهان کمک کرد.

وی ابرازکرد: صاحبان فکر، اندیشه و افراد ارزشمندی در دانشگاه پیام نور تدریس و یا مشغول به تحصیل هستند که این موضوع باعث بالا رفتن سطح علمی جامعه ،کمک به نهضت بیداری اسلامی و بازگشت به هویت خویش می کند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: خوشبختانه ایران با کسب مدارج، دارای رتبه 16 علمی در دنیا است و تلاش همه جانبه دانشمندان و بخصوص ریاضی دانان که پایه و اساس علوم و تنظیم فکر را تشکیل میدهند میتوان به مقامهای بالاتری دست یافت که این رسالت و مسئولیتی عظیم برعهده فرهیختگان علم و ادب می گذارد.

آیت الله ایمانی با اشاره به تحولات شکل گرفته در دنیا تاکید کرد: دنیا با تحولات شکل گرفته در حال عبور از پیچ و تاب سختی است که این تحول به سود انسانیت و به نفع معنویت در حال رقم خوردن است و برای گذر از این حال و دنبال کردن اصولی آن نیاز به مددکار نمایان می شود حال آنکه دانشمندان و محققان مددکاران این راه به شمار میروند.

وی افزود: رشد و بالندگی علم و تداوم آن در سایه قلم امکان پذیر است و افراد با ایجاد تحول و نو آوری در عرصه علمی وراه اندازی دانشهای جدید کمک به بسط و گسترش قدرت جهان اسلام می کنند.