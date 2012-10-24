77 درصد جمعیت روستایی گلستان باسواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله عابدی بعد از ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای اداری در سال 91 گفت: طبق سرشماری سال 90 در استان، با رشد 1.7 درصدی جمعیت گلستان به یک میلیون و 777 هزار و 14 نفر رسیده است.

وی افزود: گرگان بیشترین و بندرگز کمترین جمعیت را در استان دارا هستند، به همین میزان بیشترین نرخ رشد در شهرهای استان برای گرگان و کمترین برای بندرگز بوده است.

وی ادامه داد: تراکم نسبی در استان به 87 نفر رسیده است و گرگان بیشترین تراکم و مراوه تپه کمترین تراکم نسبی را در شهرهای استان داشته اند.

عابدی خاطرنشان کرد: از این میزان جمعیت استان، 49.91 درصد را مردان و 50.09 درصد را زنان تشکیل می دهند که 50.99 درصد شهری و ما بقی روستایی هستند.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان شهرنشینی در شهرستان گرگان و کمترین میزان شهر نشینی در مراوه تپه بوده است، بعد خانوار در مراوه تپه 4.35 و در کردکوی 3.13 نفر بود که به ترتیب بیشترین و کمترین بعد خانوار را دار هستند.



وی در ادامه با اشاره به طرح سیمابر گفت: این طرح در چند مرحله به اجرا در آمد که از جمله آن ایجاد ساختار، شناسایی اطلاعات دستگاه ها، استفاده از آمار یکپارچه مرکز آمار و برگزاری دوره های اموزشی برای مدیران است.

عابدی اظهار داشت: با نهایی شدن این طرح، سامانه سیمابر، مبنای تبادل اطلاعات مدیران دستگاه ها قرار می گیرد.