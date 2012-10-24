اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی بازار در آذربایجان غربی

سلیمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با توجه به وضعیت حساس بازار با هدف جلوگیری از کمبودهای ساختگی، افزایش قیمت، احتکار و تنظیم بازار از 23 آبان ماه سال جاری اجرا می شود افزود: از آغاز اجرای این طرح تاکنون یک هزار و 559 بازرسی از سوی 25 گروه اکیپ بازرسی نامحسوس انجام گرفته که در این راستا 24 واحد متخلف در استان شناسایی شده است.

وی میزان تخلفی این واحدها را 105 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: عدم اعلام موجودی، تقلب و احتکار از مصادیق تخلف دراین واحدها بود که برای صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

علیزاده یاد آور شد: در قالب این طرح نظارت بر کالاهای مایحتاج عمومی، انواع لاستیک، مصالح ساختمانی،شوینده ها، اقلام پتروشیمکی، مواد غذایی، لوازم خانگی و خودرو برای جلوگیری از افزایش قیمت انجام می گیرد.

وی گفت: در اجرای این طرح پرونده احتکار سه تن برنج هندی نیز تشکیل شده است که برای صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است .

معاون بازرسی و نظارت صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه از کسب رتبه نخست سازمان صنعت و معدن و تجارت آذربایجان غربی در انجام بازرسی کشف کالاهای قاچاق خبر داد.

علیزاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 655 بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی آذربایجان غربی در قالب طرح شبنم انجام گرفته است.

وی تعداد پرونده های متشکله از کالاهای اولویت دار این طرح را 236 فقره با ارزش ریالی 418 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: آذربایجان غربی رتبه نخست را در بازرسی و نظارت بر کالاهای قاچاق را داراست. کالاهای اولویت دار این طرح شامل دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، سوخت، گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی است .

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون از 124 واحد تولیدی محصولات لبنی و پنج هزار و 946 واحد صنفی بازرسی انجام گرفته که از این تعداد 95 واحد صنفی و یک واحد غیر صنفی متخلف شناسایی شده و ارزش ریالی واحدهای متخلف 35 میلیون ریال است .

علیزاده در ادامه تشکیل جلسه هماهنگی با تمامی بازرسان صنفی و غیر صنفی جهت نحوه اجرای بهینه طرح، تشکیل 25 گروه اکیپ بازرسی ویژه نامحسوس مختص رصد و پایش انبار، سردخانه و وضعیت بازار و همچنین تشکیل جلسه با صدا و سیما جهت اطلاع رسانی در خصوص اجرای طرح تشدید برخورد با متخلفان و محتکران را از دیگر اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در جهت اجرای طرح مذکور عنوان کرد.