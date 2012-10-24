کاهش 40درصدی جرائم/ 304مجرم در طرح ارتقاء امنیت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احد کریمی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی درباره نحوه اجرای طرح امنیت اجتماعی مشهد در محل یگان امداد نیروی انتظامی برگزارشد کاهش شدید جرائم در شهر را حاصل فعالیت های نیروی انتظامی و پشتیبانی و حمایت های مسئولان قضایی استان دانست.

وی افزود: نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله با اجرای طرح های امنیت اجتماعی شرایط سختی را برای مجرمان و اقدامات مجرمانه بوجود خواهد آورد.

وی عنوان کرد: بنا به درخواست های مردمی هفتمین طرح امنیت اجتماعی در همه یگان های انتظامی شهر مشهد به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح که اقدامات اولیه و کارهای اطلاعاتی و شناسایی آن ازحدود یکماه قبل شروع شد تعداد زیادی از مجرمان سابقه دار، توزیع کنندگان مواد مخدر، اراذل و اوباش خطرناک و معتادان مجرم و ولگرد دستگیر و به مقام قضایی تحویل داده شدند.

304مجرم در طرح ارتقاء امنیت دستگیر شدند

وی با اشاره به دستگیری های صورت گرفته بیان کرد: در مجموع 304نفراز مجرمان در این طرح 18 ساعته دستگیر شدند.

کریمی افزود: دراجرای این طرح از404مکان بازدید به عمل آمد که 183 مورد منزل،70موردمغازه 65مورد پارک و بوستان،69مورد کافه سنتی و الباقی دیگر مکان هایی بوده است که قبلا توسط مردم اطلاع داده شده است یا توسط نیروهای مسئول شناسائی شده اند.

کشف 30 خود رو سرقتی در اجرای طرح امنیت

وی همچنین از کشف 30خودرو و13 موتور سیکلت سرقتی در اجرای هفتمین طرح امنیت اجتماعی شهر مشهد خبر داد و افزود: بعضی از این کشفیات کمتر از 24ساعت گذشته مورد سرقت قرار گرفته اند.

فرمانده نیروی انتظامی مشهد بیان کرد: 12کیلوگرم از انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، کریستال و سایر مواد دراین عملیات کشف وضبط شد.

وی اظهار داشت: طرح های امنیت اجتماعی به صورت ماهیانه و در کنار دیگر طرح ها وعملیات هایی است که به صورت روزانه در مناطق مختلف مشهد برگزار می شود.

سرقت خودرو بالاترین اولویت مجرمان مشهد

وی از کاهش 26درصدی کیف قاپی در شهر مشهد خبر داد و افزود: سرقت خودرو بیشترین و بالاترین اولویت سارقان در شهر مشهد است.

وی بیان کرد:95درصد خودروهای سرقتی ظرف مدت کوتاهی کشف می شوند و دلیل عمده سرقت خودرو سرقت وسایل و تجهیزات داخل خودرو است.

وی از همه مردم مشهد خواست تا با نصب تجهیزات لازم واستفاده از قفل فرمان و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی نسبت به پارک مناسب وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی از صاحبان وسیله نقلیه خواست، با رعایت نکات امنیتی وانتظامی سارقان را در انجام اعمال مجرمانه شان ناکام گذارند.

موفقیت طرح امنیت اجتماعی در گرو تعامل نیروی انتظامی و مردم

وی گفت: اگر تعامل لازم بین نیروی انتظامی مقام قضایی و مردم به درستی انجام نگیرد هیچ کدام از برنامه های ارتقاء امنیت اجتماعی موفق نخواهد بود.

وی با تاکید بر موفقیت چشمگیر نیروی انتظامی در اجرای هفتمین دوره طرح ارتقاء امنیت اجتماعی این موفقیت را حاصل همکاری مردم و پشتیبانی های بسیار خوب مقامات ارشد قضایی در استان خراسان رضوی و تلاش و از جان گذشتگی شاغل در نیروی انتظامی دانست.

وی گفت: طرح های امنیت اجتماعی همچنان با قوت واقتدار اجرا خواهد شد.