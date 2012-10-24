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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۱۵

مقتدایی:

مسئولان از التهاب آفرینی پرهیز کنند/مجلس شجاعت بهره گیری از تمام ظرفیتها را دارد

مسئولان از التهاب آفرینی پرهیز کنند/مجلس شجاعت بهره گیری از تمام ظرفیتها را دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: مردم از مسئولان مطالبه دارند، از اقدامات التهاب آفرین که کاهش اقتدار را به دنبال دارد، پرهیز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی در نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه اظهار داشت: بر اساس اصل یازدهم قانون اساسی دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

وی افزود: رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیک می‌دانند که بر اساس قانون اساسی باید راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار نمایند، پس پذیرفتنی نیست که در سطح داخلی دچار عدم وحدت بشویم و چرا باید مفاد یک نامه خیلی محرمانه یکی از سران قوا به رئیس دیگر قوه به یکباره با نامه‌ای سرگشاده پاسخ داده شود و یا بر عکس مفاد آن نامه محرمانه سر از جراید و کوچه و بازار در آورد.

مقتدایی تصریح کرد: مردم به این سخن چند روز پیش امام امت اسلامی که کشور نباید دچار التهاب شود توجه می‌کنند و از مسئولان هم مطالبه دارند، چنین اقداماتی التهاب آفرین است و کاهش اقتدار را به دنبال خواهد داشت، باید مراقبت کنیم.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر رئیس جمهور هم می‌خواهد از جایی بازدید کنند باید سایر قوا کمک کنند تا در فضایی آرام مسئولان کشور همدلانه رفتار بکنند.

تجربیات مجلس‌های قبلی سرلوحه نمایندگان برای سوال و استیضاح باشد

وی اظهار داشت: از همکاران نماینده در مجلس می‌خواهم به تجربیات مجالس قبل در خصوص سوال و استیضاح توجه نمایند و از دولت و رئیس جمهور هم می‌خواهم به نظرات مجلس و نمایندگان خیرخواه آن توجه کنند تا نمایندگان مجبور به بهره گیری از ابزار سوال و استیضاح نشوند.

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینک مقاومت اسلامی در سراسر جهان قد علم کرده و نظام سلطه را به استیصال کشانده و نظام اسلامی ایران در کانون توجهات ملل قرار گرفته است و زورگویان عالم در مناظره‌های تلویزیونی مرتبط با ریاست جمهوری در قلب آمریکا ناگزیر به اذعان مقابله همه جانبه و البته ناکام با نظام مقتدر و ارزش‌مدار و پیرو ولایت هستند و باید بدانیم که این همه به برکت پیروی از رهنمودهای قرآنی است که شهدای ما در دفاع مقدس طلایه دار و پیشگام آن بوده‌اند.

حراست از رویکردهای امت محورانه مقام معظم رهبری ضروری است

مقتدایی یادآور شد: رویکردهای امت محورانه رهبری و امام امت، دامنه پیام اسلامی و حق طلبانه ملت ایران را به تمامی جهان بخصوص ملتهای مسلمان سرایت بخشیده است و همگان در سطح مسئولان کشور باید از چنین رویکرد مبنایی حفاظت و حراست کنیم.

وی ادامه داد: به رئیس جمهور پیام می‌دهم که بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اید و بر اساس مفاهیم و اصول قانون اساسی باید نهایت مراقبت را بنمایید تا رویکردهای اصیل و اسلامی دستخوش اظهار نظرهای بیگانه با مفاهیم بلند اسلامی نشود.

این نماینده مردم اصفهان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی شجاعت و توان بهره گیری از تمام ظرفیتها برای پیشرفت کشور را دارد و رئیس جمهور باید مراقبت کند تا خود و همکارانش از این ظرفیت عظیم بهره ببرند و نه اینکه خدای ناکرده فضا به سمت خصومت پیش برود.

کد مطلب 1727957

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