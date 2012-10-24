مسئولان از التهاب آفرینی پرهیز کنند/مجلس شجاعت بهره گیری از تمام ظرفیتها را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی در نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه اظهار داشت: بر اساس اصل یازدهم قانون اساسی دولت موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش و پیگیری به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.



وی افزود: رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه نیک می‌دانند که بر اساس قانون اساسی باید راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار نمایند، پس پذیرفتنی نیست که در سطح داخلی دچار عدم وحدت بشویم و چرا باید مفاد یک نامه خیلی محرمانه یکی از سران قوا به رئیس دیگر قوه به یکباره با نامه‌ای سرگشاده پاسخ داده شود و یا بر عکس مفاد آن نامه محرمانه سر از جراید و کوچه و بازار در آورد.

مقتدایی تصریح کرد: مردم به این سخن چند روز پیش امام امت اسلامی که کشور نباید دچار التهاب شود توجه می‌کنند و از مسئولان هم مطالبه دارند، چنین اقداماتی التهاب آفرین است و کاهش اقتدار را به دنبال خواهد داشت، باید مراقبت کنیم.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر رئیس جمهور هم می‌خواهد از جایی بازدید کنند باید سایر قوا کمک کنند تا در فضایی آرام مسئولان کشور همدلانه رفتار بکنند.

تجربیات مجلس‌های قبلی سرلوحه نمایندگان برای سوال و استیضاح باشد

وی اظهار داشت: از همکاران نماینده در مجلس می‌خواهم به تجربیات مجالس قبل در خصوص سوال و استیضاح توجه نمایند و از دولت و رئیس جمهور هم می‌خواهم به نظرات مجلس و نمایندگان خیرخواه آن توجه کنند تا نمایندگان مجبور به بهره گیری از ابزار سوال و استیضاح نشوند.

نماینده مردم اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینک مقاومت اسلامی در سراسر جهان قد علم کرده و نظام سلطه را به استیصال کشانده و نظام اسلامی ایران در کانون توجهات ملل قرار گرفته است و زورگویان عالم در مناظره‌های تلویزیونی مرتبط با ریاست جمهوری در قلب آمریکا ناگزیر به اذعان مقابله همه جانبه و البته ناکام با نظام مقتدر و ارزش‌مدار و پیرو ولایت هستند و باید بدانیم که این همه به برکت پیروی از رهنمودهای قرآنی است که شهدای ما در دفاع مقدس طلایه دار و پیشگام آن بوده‌اند.

حراست از رویکردهای امت محورانه مقام معظم رهبری ضروری است

مقتدایی یادآور شد: رویکردهای امت محورانه رهبری و امام امت، دامنه پیام اسلامی و حق طلبانه ملت ایران را به تمامی جهان بخصوص ملتهای مسلمان سرایت بخشیده است و همگان در سطح مسئولان کشور باید از چنین رویکرد مبنایی حفاظت و حراست کنیم.

وی ادامه داد: به رئیس جمهور پیام می‌دهم که بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اید و بر اساس مفاهیم و اصول قانون اساسی باید نهایت مراقبت را بنمایید تا رویکردهای اصیل و اسلامی دستخوش اظهار نظرهای بیگانه با مفاهیم بلند اسلامی نشود.

این نماینده مردم اصفهان در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی شجاعت و توان بهره گیری از تمام ظرفیتها برای پیشرفت کشور را دارد و رئیس جمهور باید مراقبت کند تا خود و همکارانش از این ظرفیت عظیم بهره ببرند و نه اینکه خدای ناکرده فضا به سمت خصومت پیش برود.