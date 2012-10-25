درگیری کاری معنی دار و هدفمند، عامل مهم بهزیستی افراد است

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور گوپا بهاردواج استاد دانشگاه دهلی و چهره بین المللی روانشناسی در سخنرانی علمی خود که عصر چهارشنبه در تالار مولوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با عنوان روانشناسی مثبت برگزار شد، ضمن اشاره به این موضوع که کار هدفمند و معنی دار است و می تواند بهزیستی افراد را تامین کند، خاطر نشان کرد: با وجود این که شادی تحت تأثیر عوامل ژنتیکی شکل می گیرد اما مردم می توانند با ایجاد و توسعه خوش بینی، قدر شناسی و نوع دوستی یاد بگیرند که چگونه شاد تر باشند.

وی با اشاره به این مطلب که یکی از جدیدترین شاخه های روانشناسی، روان شناسی مثبت است، افزود: این شاخه از روانشناسی به یافته های خوبی از قبیل این که مردم عموما شاد هستند و پول لزوما بهزیستی به همراه نمی آورد اما خرج کردن پول برای دیگران می تواند افراد را خوشحال تر کند، دست یافته است.

گوپا بهاردواج داشتن روابط اجتماعی و شخصیت قوی را یکی از بهترین روش ها برای مبارزه با نا امیدی و شکست دانست و تصریح کرد: این روانشناسی بر رضایت از گذشته، رضایت از زندگی، کمک به افراد برای شاد شدن ، امیدواری و خوش بینی به آینده، موفقیت انسان و ... تأکید دارد.

این چهره بین المللی روانشناسی اظهار داشت: مارتین سیلگمن و میهالی سیکزنت روان شناسی مثبت را چنین تعریف کرده اند: روانشناسی مثبت پدید خواهد آمد و مورد پذیرش علمی قرار خواهد گرفت و سهم موثری در رشد و شکوفایی افراد خانواده و اجتماع خواهد داشت.

استاد دانشگاه دهلی تاکید کرد: روان شناسی مثبت مانند چتری است که می تواند مطالعه هیجان ها، صفات و ویژگی های مثبت افراد را به صورت فردی و گروهی مورد بررسی قرار دهد.

گوپا بهاردواج یادآور شد: شناختی که این شاخه روان شناسی به دست می دهد می تواند به افراد در زمینه دوست داشتن، آموزش، بینش، رشد و بازی کمک کند.

وی در خاتمه ابراز داشت: واژه های جدید روانشناسی مثبت با عنوان Savouring که آگاهی از لذت و توجه عمدی به تجربه لذت است عبارتند از مشارکت و همکاری با دیگران، تقویت خود، جذب، ساختار حافظه و مفهوم ادراک عمیق.