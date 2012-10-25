به گزارش خبرگزاری مهر، هفته اول آبان ماه، هفته خوش خبری نه برای خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش، نه جامعه فرهنگیان و نه دانش آموزان بود. ابتدای این هفته اتوبوس دانش اموزان بروجنی در مسیر اردوی راهیان نور در ۱۸۰ کیلومتری جاده ایذه به لردگان تصادف کرد و از میان ۴۴ دانش آموز این اتوبوس، ۲۶ نفر فوت شدند.

خبر به اندازه ای دردناک بود که تمامی مقامات کشوری از جمله مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، وزیر آموزش و پرورش نیز وقوع این حادثه را به خانواده بازماندگان این دانش آموزان تسلیت گفتند تا شاید مرهمی باشد بر دل های داغ دیده شان.

مجلسی ها قانع شدند

در رابطه با این حادثه، وزیر آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی حضور یافت و به تمامی سوالات نمایندگان درباره علت وقوع حادثه برای اتوبوس حامل دانش آموزان توضیحاتی را داد که به گفته عطاء الله سلطانی یکی از اعضای کمیسیون آموزش ،توضیحات وزیر آموزش و پرورش برای نمایندگان قانع کننده بود و اینکه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که هیچ اجباری برای اردوهای راهیان نور نبوده است و با رضایت والدین دانش آموزان می توانند به اردو بروند.

همچنین وزیر آموزش و پرورش این موضوع را در سفر خود به شیراز برای افتتاح مدارس خیر ساز تاکید کرد و گفت: اردوهای راهیان نور اجباری نیست و هیچ نمره ای برای اعزام به این سفر وجود ندارد.

او توضیح داد که آموزش های نظامی از ۳۳ سال پیش در کشور آغازشده و فقط مکان آموزش دیدن افراد متفاوت است به واقع این آموزشها عملی است و برای کسب آنها افراد الزامی به حضور در اردوهای راهیان نور ندارند.

پرداخت دیه دانش آموزان فوت شده

بعد از گذشت پنج روز از وقوع حادثه تلخ فوت دانش آموزان اردوی راهیان نور، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش اعلام کرد که دیه کامل دانش آموزان فوت شده به صورت کامل به خانواده هایشان پرداخت می شود.

به گفته حسین هژبری با توجه به اینکه دانش آموزان مدرسه سه نوع بیمه شامل بیمه شخص ثالث، اردو و دانش آموزی هستند، دیه آنها باید از سوی شرکت های بیمه گذار به صورت کامل پرداخت شود.

وی با اشاره به بیمه حوادث دانش آموزی،افزود: مسافران اردوهای راهیان نور بیمه بسیج، آموزش و پرورش و بیمه سرنشین اتوبوس هستند و آموزش و پرورش در حال پیگیری برای پرداخت دیه کامل و خسارت دانش آموزان فوت شده به خانواده هایشان است.

او همچنین اعلام کرد که هیچ دانش آموزی به ازای رفتن به سفر راهیان نور نمره دریافت نمی‌کند و سند تائید این موضوع نیز کارنامه دانش آموزان قبول شده سال گذشته است که به این سفر نرفته‌اند.

انتقاد سرپرست دانشگاه فرهنگیان از دانشگاه آزاد و پیام نور

یکی از خبرهای مهم آموزش و پرورش این هفته انتقاد سرپرست دانشگاه فرهنگیان از دانشگاه آزاد و پیام نور بود.

جهانبخش محبی نیا در همایش تببین نقش دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش با انتقاد از تربیت دانشجو در دانشگاههای آزاد و پیام نور گفت: دانشگاه فرهنگیان ما را به قله‌ای می رساند تا معلم سند تحول بنیادین باشیم.

به گفته او ما ناگزیر از ارتباط علمی با سایر دانشگاه هایی همچون علم و صنعت، دانشگاه تهران، فرهنگ و ولایت هستیم، اما در حوزه تربیتی دانشجو به دانشگاه های آزاد و پیام نور نگاه انتقادی داشته و باید ایرادات آن برطرف شود.

برخورد با بوفه‌های ارائه دهنده سوسیس و کالباس در مدارس

با آغاز سال تحصیلی جدید، بحث سلامت و تغذیه دانش آموزان در مدارس به یکی از دغدغه های خانواده ها تبدیل شده است. برهمین اساس مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش از بکارگیری هفت هزار نیروی بهداشت در مدارس خبر داد و گفت: با بوفه‌های متخلف و همچنین بوفه های ارائه دهنده سوسیس و کالباس در مدارس برخورد شدید می‌کنیم.

محمد چینیان توضیح داده است که براساس دستورالعمل ابلاغ شده بوفه های مدارس می توانند انواع آش، سوپ، لوبیا، عدسی، حلیم، شله‌زرد و فرنی را با رعایت اصول بهداشتی و به شرط پخت روزانه به دانش آموز ارائه دهند.همچنین فروش انواع چیپس، پفک، نوشابه های گازدار، سوسیس، کالباس و ساندویچ با این مواد خوراکی در بوفه های مدارس ممنوع است و با هر مدرسه ای که اقدام به فروش اقلام ممنوعه کند، برخورد قانونی می شود.

تصویب معافیت مدارس خیرساز از پرداخت عوارض

در این هفته، بالاخره تکلیف پرداخت عوارض مدارس خیر ساز معلوم شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این طرح، با ۱۴۲ رای موافق به تصویب رسید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اشتباه هیئت رئیسه مجلس در اعلام رد کلیات طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات را اعلام کرد و گفت: متن این طرح با قانون برنامه مغایرتی ندارد و به تصویب رسیده است. با تصویب کلیات طرح یک فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات قرار شد جزئیات آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

واکنش حاجی بابایی به خبر کاندیداتوریش برای ریاست جمهوری

شایعه کاندیداتوری وزیر آموزش و پرورش چندین ماه است که در میان مسوولان آموزش وپرورش و فرهنگیان مطرح می شود. اما در این هفته وزیر آموزش و پرورش به این واکنش نشان داد و گفت: اصلا نباید این سوال را مطرح کرد، الان وقت کار و تلاش است و نمی دانم چرا یک عده فقط این مباحث را دنبال می کنند.

به اعتقاد او روحیه کار، تلاش و خدمت به مردم در دولت پایان ناپذیر است و ما تازمانی که در دولت هستیم فقط به دنبال انجام وظایف خود و خدمت به مردم هستیم و این روحیه در تمامی وزیران و شخص رئیس جمهور دیده می شود.

آمادگی کامل وزارت آموزش و پرورش برای حذف کنکور

بحث حذف کنکور سالهاست مطرح شده و براساس آخرین اخبار قرار است که کنکور تا سال ۹۳ به طور کامل برای دانش آموزان حذف شود.

در این میان یکی از مسوولان آموزش و پرورش از آمادگی کامل این وزارتخانه برای حذف کنکور خبر داده و می گوید: بررسی‌های صورت‌گرفته در سطوح استانی و کشوری بیانگر آمادگی کامل مدیران سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آموزش و پرورش در اجرای طرح حذف کنکور سراسری است و در صورتی که مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز این آمادگی را داشته باشند، اطلاعات کامل دانش‌آموزان برای اجرای این طرح در اختیار آنها قرار داده خواهد شد.

به گفته عبدالامیر عرفی رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش جمع‌آوری و ارسال سوابق فارغ‌التحصیلان در وزارت آموزش و پرورش با اجرای طرح نظارت جامع به خوبی در سراسر کشور نهادینه شده است،

نیاز آموزش‌ و پرورش به ۲۸ هزار کلاس درس با تکمیل پروژه مسکن مهر

کمبود ساخت مدرسه در پروژه های مسکن مهر یکی از دغدغه های اصلی ساکنان مسکن مهر است. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است: با تکمیل تمامی پروژه‌های مسکن مهر کشور و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، آموزش و پرورش به ۲۸ هزار کلاس درس در شهرک‌های جدیدالتاسیس نیاز خواهد داشت

مرتضی رییسی توضیح داده است: به رغم اینکه پروژه‌های مسکن مهر یکی از اقدامات مهم دولت دهم است، اما در حال حاضر یکی از نیازهایی که در شهرک‌های جدید احساس می‌شود، فضاهای آموزشی است که باید تدابیر لازم برای آن اتخاذ شود. به همین دلیل ادارات کل نوسازی استان‌ها موظف شدند بخشی از اعتبارات خود را برای شهرک‌های جدیدالتاسیس در نظر بگیرند؛ همچنین طی تفاهم نامه‌ای بین وزارت مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مقرر شده زمین و اجرای اسکلت از سوی وزارت مسکن و تکمیل آن توسط آموزش و پرورش انجام شود.