انگیزه حرف اول بازیکنان نفت مقابل استقلال است/ فرمان دست بازیکنان است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال تهران که بعدازظهر امروز چهارشنبه در سازمان لیگ برتر برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: انگیزه حرف اول ما برای این بازی بزرگ است و ما فردا تلاش خواهیم کرد تا یک دیدار خوب و زیبایی را مقابل استقلال برگزار کنیم.

سرمربی تیم نفت شرایط فنی استقلال را مثبت برشمرد و گفت: این تیم از کادر فنی و بازیکنان بسیار خوبی سود می برد. استقلال در هر پست دو یا سه مهره خوب دارد و این می تواند یک فوتبال خوب و پرانگیزه را بوجود بیاورد.

وی وضعیت تیم خودش را بسیار مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: دیدار مقابل استقلال و پرسپولیس انگیزه مضاعفی برای بازیکنانمان بوجود می آورد. بازیکنان من فردا با تلاش مضاعفی که انجام می دهند می خواهند یک بازی زیبا و صد البته جوانمردانه را مقابل استقلال انجام دهند.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: تیم من تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه است و با تمرینات منظمی که انجام داده اند آماده هستند تا در مقابل استقلال ارائه گر یک بازی زیبا باشند.

ابراهیم زاده پیروزی مقابل کره را یک آشتی دوباره با فوتبال دانست و افزود: بازی با کره ثابت کرد که فوتبال ورزش اول جهان است. حضور این همه طرفدار در ورزشگاه آزاد و آنهایی که از طریق گیرنده های خود این بازی را تماشا کردند نشان می دهد که مردم علاقه خاصی به این رشته ورزشی دارند و همین مسئله باعث می شود وظیفه ما نیز بیشتر شده و باید تلاش بیشتری برای موفقیت فوتبالمان داشته باشیم.

سرمربی تیم نفت تهران در خصوص محرومان و مصدومان تیم خود مقابل استقلال نیز ادامه داد: خوشبختانه محروم نداریم و تنها مصدوم مان مهرآزما است که به دلیل عمل مینیسک زانوی خود نمی تواند مقابل استقلال ظاهر شود. همچنین علی واقف نیز به دلیل پیچیدگی مچ پایش فردا جزو 18 نفر نخواهد بود.

سرمربی تیم نفت از آنالیز تیم استقلال خبر داد و گفت: ما دو بازی این تیم را مقابل تراکتورسازی و صبای قم آنالیز کردیم و دیدیم که آنها بسیار خوب بازی می کنند و فکر می کنم اگر جواد نکونام در مقابل کره جنوبی گلی به آن زیبایی زد نشان از حرکت رو به جلوی او در استقلال است.

ابراهیم زاده تصریح کرد: کمتر کسی در فوتبال ما پیدا می شود که مانند فابیو جانواریو که با یک کنترل و بدون حرکت اضافی به توپ ضربه می زند و شاهدیم که گل های بسیار زیبا و حساسی را برای استقلال زده است.

سرمربی تیم نفت در پایان و در پاسخ به این سئوال که فردا جدال اندیشه های قلعه نویی با ابراهیم زاده است افزود: هر کدام برای خودمان تفکراتی داریم و فرامینی را به بازیکنان می گوییم اما فرمان در دست بازیکنان است و آنها نقش تعیین کننده در پایان دیدار دارند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و نفت از هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.