به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در خصوص احتمال برگزاری جام حذفی بدون حضور ملی پوشان تصریح کرد: این تصمیم به هیچ وجه منطقی نیست. در هیچ جای فوتبال دنیا چنین تصمیمهایی گرفته نمیشود. همه جا لیگ و جام حذفی در کنار بازیهای ملی و با حضور ملی پوشان برگزار می شود. هیچ جا اینطور نیست که جامی را بدون حضور ملی پوشان برگزار کنند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، ادامه داد: ما نهایت همکاری را با فدراسیون و تیم ملی انجام دادیم و خواهیم داد. بیشترین ملی پوشان را داشتیم و بیشترین همکاری صورت گرفت. هر دو، سه هفته در میان به خاطر ملی پوشان، لیگ تعطیل شده است و در این میان پرسپولیس بیش از همه تیم ها متضرر شد چرا که ملی پوشان پرتعداد خود را برای روزهای متمادی و حتی برای چند هفته در تمرینات در اختیار نداریم.
وی افزود: در همین تعطیلی اخیر لیگ، تمرینات ما گاهی با 12 نفر برگزار شد و برای انجام یک بازی دوستانه ناچار بودهایم علاوه بر سه، چهار بازیکن امید که در فهرست حضور دارند چند بازیکن هم از تیم امید به خدمت بگیریم تا تعداد نفرات را به حد نصاب لازم برسانیم.
رویانیان تصریح کرد: با تمام این اوصاف به خاطر منافع ملی و کمک به صعود تیم ملی ایران به رقابتهای جام جهانی هیچ اعتراضی نکردیم. کلامی حرف نزدیم و حتی گلایه نکردیم ولی اینکه قرار باشد جام حذفی بدون حضور ملی پوشان برگزار شود، قابل قبول نیست و به شدت نسبت به آن معترض هستیم. هیچ جای دنیا چنین اتفاقی روی نمی دهد. این برخلاف موازین بین المللی فوتبال است!
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