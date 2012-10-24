به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان در خصوص احتمال برگزاری جام حذفی بدون حضور ملی پوشان تصریح کرد: این تصمیم به هیچ وجه منطقی نیست. در هیچ جای فوتبال دنیا چنین تصمیم‌هایی گرفته نمی‌شود. همه جا لیگ و جام حذفی در کنار بازی‌های ملی و با حضور ملی پوشان برگزار می شود. هیچ جا اینطور نیست که جامی را بدون حضور ملی پوشان برگزار کنند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، ادامه داد: ما نهایت همکاری را با فدراسیون و تیم ملی انجام دادیم و خواهیم داد. بیشترین ملی پوشان را داشتیم و بیشترین همکاری صورت گرفت. هر دو، سه هفته در میان به خاطر ملی پوشان، لیگ تعطیل شده است و در این میان پرسپولیس بیش از همه تیم ها متضرر شد چرا که ملی پوشان پرتعداد خود را برای روزهای متمادی و حتی برای چند هفته در تمرینات در اختیار نداریم.

وی افزود: در همین تعطیلی اخیر لیگ، تمرینات ما گاهی با 12 نفر برگزار شد و برای انجام یک بازی دوستانه ناچار بوده‌ایم علاوه بر سه، چهار بازیکن امید که در فهرست حضور دارند چند بازیکن هم از تیم امید به خدمت بگیریم تا تعداد نفرات را به حد نصاب لازم برسانیم.

رویانیان تصریح کرد: با تمام این اوصاف به خاطر منافع ملی و کمک به صعود تیم ملی ایران به رقابت‌های جام جهانی هیچ اعتراضی نکردیم. کلامی حرف نزدیم و حتی گلایه نکردیم ولی اینکه قرار باشد جام حذفی بدون حضور ملی پوشان برگزار شود، قابل قبول نیست و به شدت نسبت به آن معترض هستیم. هیچ جای دنیا چنین اتفاقی روی نمی دهد. این برخلاف موازین بین المللی فوتبال است!

وی که با سایت باشگاه پرسپولیس صحبت کرده است، خاطرنشان کرد: باشگاهی مثل پرسپولیس برای لیگ و جام حذفی سرمایه گذاری و برنامه ریزی کرده است؛ چطور انتظار دارند تیمی مثل پرسپولیس بدون هفت ملی پوش خود در مسابقات شرکت کند در حالیکه بسیاری از تیم‌ها با تمام قوا در میدان حاضر می‌شوند. آیا چنین رقابتی، عادلانه و منصفانه است؟ آیا ایجاد شرایط برابر برای تیمهای حاضر در مسابقات که از موازین بین المللی فوتبال است، اینگونه اجرا می‌شود؟

رویانیان در پایان گفت: فصل گذشته با تغییر دربی، تاریخ بازی‌ها جام حذفی را آنطور از ما گرفتند و برای این فصل چنین اتفاقی عادلانه نیست. باید بگویند کجای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد؟ ما به شدت نسبت به این موضوع اعتراض داشته و آنرا پیگیری خواهیم کرد. آیا سازمان لیگ حاضر است خسارت وارده به پرسپولیس به خاطر برگزاری جام حذفی بدون حضور ملی پوشان را بیردازد؟ این تصمیم عادلانه نیست و امیدواریم در آن بازنگری شود. بنده هم در بازگشت با مسئولان سازمان لیگ صحبت خواهم کرد تا تصمیمی گرفته شود که عادلانه باشد، نه اینکه برخی تیم ها متضرر شوند و برخی تیم منتفع.