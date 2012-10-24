  1. بین الملل
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

یک مقام روسی فاش کرد؛

تجهیز گروههای مسلح سوری به موشکهای استینگر آمریکایی

تجهیز گروههای مسلح سوری به موشکهای استینگر آمریکایی

رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه تاکید کرد گروههای مسلح فعال در سوریه، موشکهای ساخت آمریکا را در حملات خود مورد استفاده قرار می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه تاکید کرد اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه گروههای مسلح، موشک اندازهای سیار مختفی از جمله موشکهای استینگر آمریکایی در اختیار دارند.

نیکلای ماکاروف خاطر نشان کرد گروههای مسلح در سوریه، موشک اندازهای سیار مختلفی ساخت کشورهای مختلف از جمله آمریکا در اختیار دارند و این سلاحها و تجهیزات و مهمات به شیوه های مختلفی از جمله از طریق هواپیماهای مسافربری برای گروههای مسلح ارسال می شود که خطرناک است.

وی در واکنش به اشاره تلویحی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر تجهیز گروههای مسلح در سوریه به موشکهای ضد هواپیما گفت آمریکایی ها گفته اند ما مخالفان سوری را به هیچ سلاحی مجهز نخواهیم کرد، ولی ما اطلاعاتی در دست داریم که ثابت می کند گروههای مسلح موشک اندازهای ساخت خارج از جمله موشکهای آمریکایی در اختیار دارند.

کد مطلب 1728002

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