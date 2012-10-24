106 هزار اصله نهال آلوئه ورا در اراضی کشاورزی نیکشهر کشت شده است

سید رضا صمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تعداد اصله نهال آلوئه ورا در سطح 53 هکتار توسط کشاورزان نیکشهری کاشته شده است.

وی گفت: این محصول سالی چهار بار برداشت می شود و از هر اصله نهال دو تا چهار کیلوگرم برگ آلوئه ورا تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه کشت آلوئه ورا در شهرستان نیکشهر منحصر به فرد است، افزود: کشت این محصول در اراضی کشاورزی بخش مرکزی نیکشهر به دلیل دارا بودن آب و هوای گرم و خشک در فضای باز و کاملا طبیعی صورت می گیرد به گونه ای که در دیگر نقاط کشور در گلخانه ها انجام می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیکشهر بیان داشت: این محصول علاوه بر اینکه به شهرهای مختلف استان فرستاده می شود، به مشهد و تهران نیز ارسال می شود.

وی گفت: برگ آلوئه ورا تنها گیاهی است که تا شش سال قابلیت برداشت دارد و از فرآورده های آن به صورت خوراکی و موضعی برای درمان برخی بیماری ها از جمله دیابت، قند خون و همچنین سوختگی و ناراحتی های پوستی استفاده می شود.