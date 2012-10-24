به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارمین سالگرد درگذشت طاهره صفارزاده با عنوان «رهگذر مهتاب» عصر امروز چهارشنبه 3 آبان با حضور شماری از شعرا و نویسندگان از جمله محسن مومنی، محمدرضا سرشار، سیدعلی موسوی گرمارودی، حجت‌الاسلام سیدمحمود دعایی، سهیل محمودی، احمد مسجد جامعی، جواد محقق، حجت‌الاسلام زائری و... در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم سیدعلی موسوی گرمارودی، شاعر و مترجم قرآن کریم در سخنانی اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی برخی از اندیشمندان هنر را صرفا برای هنر قبول داشتند و البته برخی هم هنر متعهد یا ملتزم را می‌پذیرفتند؛ در حالی که من معتقدم می‌توان در عین حال شاعر و هنرمند بودن ملتزم و هنرمند نیز بود. اگر هنر و از جمله شعر را مرجعی برای شناخت کامل و یا جزیی از جهان بدانیم، بدون تعهد هنری در کار نیست. در واقع شعر از جمله موجوداتی است که باید آن را شناخت و شاعر متعهد هم در پسِ همین شناخت معنی می‌شود.

گرمارودی ادامه داد: تعهد و التزام نگرشی است که همواره در نسبت با اجتماع تعریف می‌شود. اگر شاعری در بطن خود التزام و تعهد را داشته باشد، خودبخود آن تعهد به زبان و شعر او هم سرایت می‌کند که برای این موضوع می‌توان برخی از شاعران حماسی سرای‌ایران مثل فردوسی را یاد کرد.

طاهره صفارزاده چهار سال پیش در چنین روزی روی دوش مردم تشییع شد

وی افزود: سال‌ها پیش نوشته بود که زبان و سبک شعر جلوه‌گاه بخشی از روحیات یک شاعر است و به همین خاطر معتقد بوده و هستم فردوسی با وجود سن و سال خود می‌تواند حماسه بسراید و اگر روحیه حماسه‌سرای او را با شاعرانی مثل مسعود سعد مقایسه کنیم این موضوع برای شما بیشتر مشخص می‌شود.

این مترجم قرآن کریم در ادامه تصریح کرد: اگر شاعری اهل درد باشد و در دنیا هم ستم باشد، این دردمندی و ستم‌ستیزی خودبخود در شعر او پدیدار خواهد شد. اگر تعهدی بر بینش و نگرش او وجود داشته باشد، احتیاجی نیست که عامدانه بر این جنبه در شعر خود تمرکز کند و به آن چنین سمت و سویی دهد؛ چرا که سیر حرکت شعر از درون به بیرون و برعکس شعار وجود دارد.

گرمارودی ادامه داد: هم شعار و هم شعر حاصل تجربه ذهنی سراینده آن است، اما شعر محصول تجربه فردی و شعار حاصل تجربه جمعی است. التزام و تعهد هم صفت شاعر است و نه شعر، و به همین خاطر گرچه طاهره صفارزاده و شاعری چون فروغ فرخزاد هر دو درصدد ترسیم حقیقتی هستند، اما این صفارزاده است که بسیار عمیق و روشنفکرانه موفق به ترسیم آن می‌شود.

گرمارودی در پایان خاطرنشان کرد: صفارزاده متعهد بود و متعهد ماند و شعر او شعری جهانشمول و صدایی برای بیداری همه جهان شد.

جلال صفارزاده: فکر می‌کردیم طاهره همه ما را دفن می‌کند!

در ادامه این مراسم جلال صفارزاده برادر مرحوم طاهره صفارزاده در سخنانی با اشاره به ساده‌زیستی طاهره صفارزاده گفت: زندگی خواهرم با زندگی همه ما فرق داشت؛ آنچنان قناعت می‌کرد که گاهی فکر می‌کردیم او روزی سرانجام همه ما را دفن می‌کند! در سال‌های آخر عمرش تمام زندگی خود را صرف ترجمه قرآن کرد و آرزویش این بود که یک کار فرهنگی از او در این زمینه به یادگار بماند.

صفارزاده ادامه داد: خواهرم همیشه علاقه داشت که از وی و مرحوم شوهرش بنایی به یادگار بماند و تبدیل به یک مرکز فرهنگی شود، اما حتی در زمان حیات خودش نیز مشکل میراث برجای مانده از همسرش در شیراز برای ساخت چنین مرکزی حل نشد، ولی توانست خانه خودش را وقف ساخت چنین مرکزی کند.

وی افزود: سال گذشته با کمک آقای دعایی نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد نوشتیم و از او برای ساخت مرکزی فرهنگی در محل زادگاه خواهرم کمک خواستیم و خوشبختانه آقای دعایی توانست از شخص وزیر دستوری روی این نامه بگیرد و هم اکنون هم زمینی 3 هکتاری در سیرجان برای این کار اختصاص داده شده است که امیدواریم به زودی تبدیل به یک مرکز فرهنگی شود.

در ادامه این مراسم دیوان اشعار طاهره صفارزاده با حضور محسن مومنی، محمدرضا سرشار، حجت‌الاسلام دعایی، احمد مسجد جامعی، امیرحسین فرزین و سیدعلی موسوی گرمارودی رونمایی شد.