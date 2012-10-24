70 درصد مساحت کشور دچار بحران اینورژن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بابک صادقیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اصفهان از چند سال گذشته تاکنون در نیمه دوم هر سال با آغاز فصل سرما با پدیده اینورژنت مواجه شده است، اظهار داشت: آلودگی هوای موجود در شهرها به عوامل طبیعی و انسانساز بستگی دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خاص حاکم بر استان عوامل طبیعی میتوانند عوامل انسانساز آلودگی هوای اصفهان را تشدید کنند، ادامه داد: سکون هوا سبب افزایش آلایندههای جوی در کلانشهر اصفهان میشود.
مسئول آزمایشگاه هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعطیلی اصفهان را در روزهای پایانی هفته سبب کاهش درصد آلایندههای جوی دانست و بیان داشت: از چند سال گذشته تاکنون 70 درصد از مساحت کشور در نیمه دوم هر سال با بحران اینورژن و وارونگی دما مواجه شدهاند.
وی با اشاره به اینکه البته استان اصفهان به دلیل فعالیت واحدهای صنعتی و شرایط اقلیمی حاکم از آلودگی بیشتری رنج میبرد، افزود: عوامل مختلفی در اصفهان سبب تشدید آلایندههای جوی میشود.
صادقیان با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته اصفهان در زمان مواجه شدن با پدیده اینورژن چند روز تعطیل شده و این تعطیلی سبب جلوگیری از تجمیع آلایندههای جوی در این کلانشهر شده است، تصریح کرد: جلوگیری از تردد وسایل نقلیه در سطح شهر و توسعه وسایل نقلیه عمومی در اصفهان سبب کاهش مشکلات زیست محیطی میشود.
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