فعالیت سینما فرهنگ رودان از سر گرفته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید امیری عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از سینما فرهنگ شهرستان رودان در جمع خبرنگاران وجود پاره ای از مشکلات در سیستم آپارات و عقد قرارداد با مؤسسات توزیع کننده فیلم های سینمایی را از دلایل عمده تعطیلی دو ماهه این سینما در شهر رودان عنوان کرد.

وی افزود: در پی رایزنی، مکاتبات و گفت وگو های متعدد با متولیان امر این مسائل رفع و زمینه لازم برای فعالیت مجدد این فضای فرهنگی در شهرستان رودان فراهم شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان اضافه کرد: در راستای رفع مشکلات و موانع فراروی سینما و با هدف بهینه سازی عرصه این فضای فرهنگی در رودان،نشست شورای سینمای شهرستان در نیمه اوّل آبان برگزار می شود.

امیری از نبود یک مکان مستقل و ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انجام تبلیغات محیطی در قالب بنر، عکس، پوستر و غیره به عنوان یک معضل فراروی این نهاد در عرصه تبلیغات در شهرستان رودان نام برد و از تلاش و رایزنی های متعدد در جهت رفع این مشکل در شهرستان رودان خبر داد.

وی در ادامه ضمن تأکید بر استقبال شهروندان رودانی از سینما اضافه کرد: استقبال شهروندان رودانی طی چند ماه گذشته از سینما خوب بوده،اما موفقیت و تحقق اهداف در این خصوص نیازمند حمایت و استقبال بیشتری از سوی شهروندان است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان با بیان این که سینمای پنج بعدی رودان واقع در پارک دولت این شهر در نیمه اول سال 92 به بهره برداری می رسد از اعلام آمادگی و حمایت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بخش خصوصی در راستای ساخت و ایجاد فضاهای جدید فرهنگی در این شهرستان خبر داد.

امیری ضمن تأکید بر لزوم توسعه فضاهای فرهنگی نظیر سینما در رودان اعلام کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی این آمادگی را دارد تا در بخش واگذاری زمین، اعتبارات و اشتغال زایی از متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی در راستای ساخت و ایجاد فضای فرهنگی جدید نظیر سینما حمایت نماید.

سینما فرهنگ رودان که توسط بخش خصوصی و تحت نظارت مستقیم فرهنگ و ارشاد اسلامی رودان اداره می شود از خرداد ماه امسال چهار فیلم سینمایی «قلاده های طلا» را با بیشترین استقبال، «قبرستان غیرانتفاعی»، «فیتیله و ماه پیشونی» و «روزهای زندگی» را بر روی پرده برده و با فیلم «کلاه قرمزی و بچه ننه» فعالیت دوباره خود را از سر خواهد گرفت.