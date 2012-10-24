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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

خارا خبر داد:

1300 دانش آموز هرمز پای صندوقهای رأی رفتند

1300 دانش آموز هرمز پای صندوقهای رأی رفتند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیریت آموزش و پرورش هرمز گفت: همزمان با سراسر کشور 1300 دانش آموز در این بخش برای انتخاب اعضای شوراهای دانش آموزی پای صندوقهای رأی رفتند.

محمد خارا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این انتخابات در 13مدرسه بخش هرمز  برگزار شده  و84 دانش آموز به عنوان اعضای شورا انتخاب و در اداره امور مدرسه مشارکت می کنند.

وی با بیان اینکه دراین انتخابات، هیئتهای اجرایی و نظارت دانش آموزی و مربیان پرورشی نظارت بر انتخابات را برعهده دارند، افزود: این انتخابات با هدف مشارکت فکری دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی مدارس برگزار می شود.

وی برگزاری انتخابات دانش آموزی درمدارس را عاملی برای تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت دانش آموزان در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: این شوراها بستری برای تجربه آموزی آینده سازان جامعه است.

مدیریت آموزش و پرورش منطقه ای هرمز اظهار داشت: انتخابات شوراهای دانش آموزی فرصتی ارزشمند برای مشارکت علمی وعملی دانش آموزان در توسعه مسائل آموزشی، پرورشی، ورزشی و سلامت است.

خارا  تمرین مسئولیت، پیگیری، تقویت مهارتها و تمرین دموکراسی را از دیگر اهداف برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی عنوان کرد.

کد مطلب 1728028

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