همایش سراسری تولید ملی در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریمان ابراهیم زاده در همایش سراسری تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که ظهر چهارشنبه در این واحد دانشگاهی برگزارشد، افزود: این همایش در راستای تحقق پیام نوروزی رهبر انقلاب پیگیری میشود.
وی اظهارداشت: این واحد دانشگاهی بر خود فرض میداند تا در پی دغدغههای رهبر انقلاب، مردم و به ویژه قشر جوان دانشجو را با مفاهیم کار و تولید ملی که با فرهنگ اسلامی عجین شده است آشنا کند.
ابراهیم زاده با انتقاد از همایشها و سمینارها در خصوص شعار امسال گفت: ایران اسلامی، کشوری غنی از منابع خدادادی و دارای استعدادهای بالقوه در زمینههای گوناگون است و ملت ایران اگر اراده کند میتواند با اتکا و ایمان به خداوند، اعتماد به خود و در سایه ولایت، بر تمامی مشکلات اقتصادی پیش رو فائق آید و به دور از دغدغه تحریمهای دشمنان نظام اسلامی به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم، زندگی با عزت و توام با آرامشی را تجربه کند.
وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری این همایشها و سمینارها بتواند خروجی مثبت و موثری را جهت تحقق آرمانهای امام راحل (ره)، ارزشهای انقلاب و تحقق شعار امسال رهبر انقلاب با عنوان "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" به همراه داشته باشد.
به گفته وی، مفهوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راههای گسترش تولید ملی، کار و سرمایه در متون اسلامی، نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه کار و سرمایه ایرانی، موانع و چالشهای تولید ملی، اهمیت و ضرورت توجه به حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از محورهای این همایش بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش از بین 70 مقاله ارائه شده به دبیرخانه همایش، هشت مقاله به عنوان برگزیده به صورت حضوری قرائت شد.
در پایان این همایش به صاحبان مقالات ارائه شده لوح سپاس اهدا شد.
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