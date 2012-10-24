اجرای بسته حمایت از تولید در لرستان/ ضرورت جلوگیری از خام فروشی محصولات

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به اینکه لرستان دارای ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی در ابعاد مختلف است اظهار داشت: در این راستا مدیران باید با برنامه ریزی کارشناسی شرایط شکوفایی این ظرفیتها و استعدادها را فراهم آورند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسیر حرکت برای شکوفایی این استعدادها مطلوب و قابل دفاع است تصریح کرد: با این وجود تا نقطه مطلوب مدنظر هنوز فاصله وجود دارد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به روند صادرات کالاهای غیر نفتی از کشور ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از این میزان واردات کشور ایران 5 برابر صادرات بود که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این عدد به نفع صادرات شده است.

دهمرده افزود: در حال حاضر میزان واردات کالاهای غیر نفتی به کشور ایران به کمتر از دو برابر میزان صادرات رسیده است.

وی تصریح کرد: باید با برنامه ریزی لازم میزان صادرات و واردات کشور ایران با هم برابری کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر ایجاد زیرساختهای مناسب برای صادرات کالاهای غیر نفتی کشور بیان داشت: در این راستا زیرساختهای لازم مانند انرژی، حمل و نقل و ... برای افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی در کشور و استان باید ایجاد شود.

دهمرده با تاکید بر جلوگیری از خام فروشی کالاهای غیر نفتی و محصولات استان لرستان گفت: در این راستا باید برای صادرات کالاهای غیرنفتی استان دو محور کمیت و کیفیت را در کنار یکدیگر مدنظر قرار داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از تولید ملی اشاره و عنوان کرد: در این راستا در استان لرستان بسته ای برای حمایت از صنایع تدوین شده است.

استاندار لرستان با اشاره به نشستهای مختلف با حضور مسئولان و صاحبان بنگاههای اقتصادی برای پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی لرستان ادامه داد: همچنین در این راستا به صورت هفتگی از سطح واحدهای تولیدی استان بازدیدهایی صورت می گیرد.