توسعه پایدار نیازمند تامین محیطی ایمن در برابر حوادث است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله شمسایی روز چهارشنبه در همایش توجیهی پدافند غیر عامل که در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: جنگ های آینده از حالت فیزیکی به روشهای دیگری تبدیل خواهد شد که باید خود را برای مقابله با آنها آماده کنیم.

صنعت برق خط مقدم جبهه جنگ های آینده

وی افزود: در جنگ های آینده که با روش های نرم و سایبری صورت خواهد گرفت صنایع آب و برق در خط مقدم و در معرض جدی تهدید دشمنان هستند و دشمنان تلاش خواهند کرد تا به این مراکز آسیب جدی بزنند تا مردم را ناراضی کنند.

شمسایی بیان کرد: توسعه، حرکت به سمت شرایط مطلوب است و در این مواقع پایداری در مقابل تهدیدات نیازمند محیطی ایمن در برابر حوادث است که در قالب پدافند غیرعامل اجرایی می شود.

این استاد دانشگاه یادآورشد: پدافند غیرعامل نوعی بازدارندگی است که در مقاومت ملی و توسعه پایدار کشور نقش مهمی ایفا می کند.

وقوع 14 هزار جنگ هشدار برای ملتهاست

شمسایی بیان کرد: تاکنون 14 هزار جنگ در دنیا رخ داده و در 45 سال گذشته فقط سه هفته بدون جنگ را سپری کرده ایم که اجرای پدافند غیرعامل در این شرایط ضروری است.

وی گفت: در جنگ هشت ساله تحمیلی حملات گسترده ای به مناطق مختلف و تاسیسات زیربنایی وارد شد و 61 شهر کشور مورد تهاجم قرار گرفت که امروز با تغییر نوع جنگ ها با تکنولوژی جدید و حذف مرزها و گستره جغرافیایی همه جای کشور می تواند به عنوان خط مقدم جبهه نرم در پدافند غیرعامل مطرح شود.

ایران در منطقه تهدید آمیز و خطر

شمسایی تصریح کرد: از مجموع 44 بلای طبیعی در جهان 33 مورد در ایران رخ می دهد و هر هفت سال با یک زلزله و همواره در معرض خطر سیل قرار داریم لذا باید خود را برای مقابله با آسیبها در حو.ادث احتمالی آماده کنیم.

وی گفت: پدافند غیرعامل از جمله اقداماتی است که سعی دارد تهدید و ریسک خطر را کاهش دهد و در صنعت برق باید میزان آسیب پذیری را را حداقل برسانیم.

این استاد دانشگاه یادآورشد: کشور ایران در ظرفیت نصب شده برق در رتبه 18 جهان و رتبه نخست خاورمیانه قرار دارد و به عنوان یک صنعت مادر در معرض تهدید دشمن قرار دارد لذا لازم است در پدافند عامل مورد توجه قرار گیرد.

شمسایی بیان کرد: بیش از 3500 مرکز ثقل توسط دشمنان شناسایی شده تا در شرایط بحرانی از آنها به عنوان مراکز آسیب پذیر استفاده کند که در طرح پدافند غیرعامل باید دنبال راهکارهای مقابله باشیم و نگذاریم کشف، شناسایی و ردیابی شویم و دشمن نتواند در ما نفوذ کند.

این کارشناس یادآورشد: در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقدامات پدافند غیرعامل بخوبی پیش بینی شده و با ابلاغ سیاست های آن زمینه ایمن سازی تاسیسات صنعت آب و برق در کشور فراهم شده است.