هدر رفت آب در خراسان جنوبی به 25.5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از کاهش 21 درصدی اتفاقات فاضلاب بیرجند و داشتن سیر نزولی در شهریور ماه امسال در مقایسه با ماههای قبل آن خبر داد.

مجید محمدنژاد در این باره به دلایل کاهش میزان اتفاقات اشاره و اظهار داشت: بهره‌برداری صحیح از شبکه فاضلاب، شستشوی شبکه فاضلاب بر اساس برنامه ‌ریزی و اولویت ‌بندی مناطق، بازدید از شبکه و توزیع بروشور های تهیه شده توسط پیمانکار بهره بردار از جمله این دلائل است.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون در مرحله اول سم پاشی باتوجه به فصل گرما و زیاد شدن حشرات موزی به دلیل فصل رشد آنها تعداد پنج هزار و 228 منهول در شبکه فاضلاب جنوب شهر که در مدار بهره برداری بوده سم پاشی شد.

مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند از شروع مرحله دوم سم ‌پاشی شبکه های فاضلاب در مهر ماه امسال به منظور ارتقای بهداشت عمومی در شمال شهر جهت مبارزه با حشرات موزی خبر داد.

محمدنژاد یادآور شد: تعداد سه هزار و 953 پارامتر فاضلاب در آزمایشگاه فاضلاب، مطابق روش های استاندارد آب و فاضلاب در تواتر زمانی معین در نیمه نخست امسال انجام گرفت.

شهرهای خراسان جنوبی فصل گرم سال را بدون تنش و کمبود آب پشت سر گذاشتند

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با تلاش و اقدامات شبانه روزی مدیران، بهره برداران و پرسنل آبرسانی، شبکه و تاسیسات شرکت آب و فاضلاب استان فصل گرم سال بدون تنش و کمبود آب در کل استان خراسان جنوبی سپری شد.

مهدی جهان طلب رسالت اصلی شرکت آب و فاضلاب را تامین و توزیع آب با کمیت و کیفیت مناسب عنوان کرد و گفت: این مجموعه در راستای خدمات دهی مطلوب به شهروندان استان با برنامه ریزی های به موقع، به کارگیری شیوه ها و روش های نوین بهره برداری مشکلی از جهت تامین آب در حوزه خدماتی نداشته است.

وی افزود:قطعی آب در زمان های کوتاه ناشی از بروز حوادث و اتفاقات موردی بوده که در کمترین زمان ممکن مرتفع شده است.

هدر رفت آب در شبکه آب شهری خراسان جنوبی کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: طی شش ماهه نخست امسال میزان هدر رفت آب در شبکه آب شهری استان از متوسط 33 درصد به 25.5 درصد کاهش یافت.

سید مجتبی عراقی زاده در تشریح برنامه های شرکت آب و فاضلاب استان، اقدامات این شرکت را در امر پیشگیری از هدر رفت آب بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: در حال حاضر میزان هدر رفت آب در شبکه شهری استان از میانگین کشوری کمتر است.

وی درباره تصفیه خانه شهر بیرجند گفت: مطالعات برای احداث این تصفیه خانه در سال 74 و با در نظر گرفتن شرایط آن زمان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برای گسترش شبکه فاضلاب و احداث تصفیه خانه های جدید در سطح استان باید از تسهیلات بانکی استفاده کرد، گفت: با هماهنگی های صورت گرفته از سوی مسئولان مربوطه در دولت و بانک اکو، خراسان جنوبی به عنوان دومین استان در کشور از تسهیلات 19 میلیون یورویی این بانک برای کمک به محیط زیست در سال 2013 استفاده خواهد کرد.

آبهای مشترکین خراسان جنوبی یک درصد افزایش یابد

عراقی ‌زاده کمبود اعتبارات در بخش فاضلاب را از جمله مشکلات پیش روی این مجموعه دانست و گفت: امیدواریم ادارات و دستگاههای اجرایی ما را در وصول مطالبات 12 میلیارد ریالی این مجموعه یاری کنند.

وی به اختیارات قانونی شورا های اسلامی در شهر ها و روستا ها اشاره کرد و گفت: شورا های اسلامی شهر می توانند با تصویب افزایش یک درصدی آب بهای مشترکین در هر شهر ما را در بازسازی و بهسازی شبکه آب و فاضلاب همان شهر یاری دهند.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از افزایش یک درصدی آب بهای هر شهر برای تکمیل پروژه شبکه آب و فاضلاب همان شهر هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی، تصویب افزایش یک درصدی آب بهای مشترکان را زمینه ساز تحول در پروژه‌های آب و فاضلاب ذکر کرد.

عراقی زاده با اشاره به کمبود منابع آب زیر زمینی، کیفیت آب منطقه در اغلب شهرستان های استان را مشکلی یکپارچه اعلام کرد و گفت: از جمله پیامد های 14 سال خشکسالی، شوری آب و تاثیر نامطلوب بر کیفیت آب منطقه است.

وی ادامه داد: از آنجا که ذخایر آب زیر زمینی منطقه رو به اتمام است لذا باید برای تامین آب مصرفی شهروندان و مردم تدابیری اندیشیده شود، تاکنون مطالعات و پیشنهادات متعددی در همین راستا از جمله انتقال آب از دریای خزر یا انتقال آب از کشور تاجیکستان مطرح شده که هنوز به نتایج مناسبی دست پیدا نکرده ایم.

وی عدم استفاده بهینه همین منابع اندک در بین شهروندان را یک مشکل اساسی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هدر رفت آب در استان زیاد است به گونه ای که اگر مدیریت منابع آبی داخل در امورات کشاورزی جدی گرفته شود بخشی از نیاز مردم نیز تامین می شود.