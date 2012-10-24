تیم فوتبال راهیان کرمانشاه مساوی کرد/ پاس همدان صدر نشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راهیان کرمانشاه در بازی مقابل تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با کسب نتیجه صفر - صفر مساوی کرد و از صدر جدول گروه (ب) با یک پله سقوط در جایگاه دوم قرار گرفت.

این دیدار در هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد و تیم فوتبال راهیان کرمانشاه نتوانست از سد حریف خود شهرداری بندرعباس بگذرد.

راهیان کرمانشاه که پیش از این صدرنشین گروه خود بود با این نتیجه 14 امتیازی شد و به رده دوم جدول سقوط کرد.

در این دیدار دو تیم در پایان 90 دقیقه بازی به تساوی بدون گل دست یافتند.

بر پایه همین گزارش تیم فوتبال پاس همدان که در رتبه بعدی پس از راهیان کرمانشاه قرار داشت توانست در اولین بازی خود از هفته هفتم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور با نتیجه دو بر صفر حریفش یعنی تیم فوتبال ملی حفاری اهواز را شکست دهد و در صدر جدول گروه »ب« قرار گیرد.

گفتنی است، راهیان کرمانشاه در دیدار بعدی خود به مصاف ایرانجوان بوشهر می رود.