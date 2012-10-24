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۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۰

نظارت 10 ناظرذبح شرعی در خراسان جنوبی بر کشتار دام عید قربان

نظارت 10 ناظرذبح شرعی در خراسان جنوبی بر کشتار دام عید قربان

بیرجند – خبرگزاری مهر: نظارت 10 ناظر ذبح شرعی بر کشتار دام در روز عید قربان و عدم مشاهده بیماری آنفولانزای پرندگان در استان از اخبار دامپزشکی خراسان جنوبی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در روزعید سعید قربان 10 ناظرشرعی بر ذبح دام ها در کشتارگاه ها نظارت خواهند کرد.

حجت الاسلام علی حیدری  تائید حلالیت گوشت مصرفی مردم را از جمله اهم وظایف ناظران ذبح شرعی دانست و افزود: مصرف غذای حرام آثار سوء زیادی به دنبال دارد.

وی با اشاره به فتاوای مراجع عظام مبنی بر رعایت قوانین و مقررات اسلامی  از مردم خواست تا حد ممکن دام های خود را در کشتارگاه ها تحت نظر ناظران ذبح شرعی و بهداشتی ذبح کنند.

وی با بیان اینکه در اسلام همواره بر حفظ بهداشت و طهارت تاکید شده است،از هم استانی ها خواست به منظور پیشگیری از ابتلای احتمالی به بیماریهای مشترک بین انسان و دام ضمن همکاری با اکیپ های نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح استان از کشتار دام در معابر عمومی و منازل خودداری کنند.

موردی از بیماری آنفولانزا پرندگان در خراسان جنوبی مشاهده نشد

 طرح پایش بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در خراسان جنوبی پایان یافت.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه هیچگونه موردی از بیماری آنفولانزا در جمعیت طیور استان مشاهده نشده افزود: این طرح از ابتدای شهریور ماه سالجاری با هدف بررسی سرولوژی بیماری آنفولانزا در پرندگان بومی و طیور صنعتی آغاز و پس از یکماه با موفقیت خاتمه یافت.

مسعود دادفر اظهار داشت: در طرح مذکور 30 واحد پرورشی طیور صنعتی و بومی از نظر دو سویه بیماری آنفولانزای فوق حاد طیور مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بیش از یکهزار و 437  نمونه خون و 422 نمونه سواب نای و کلوآک جهت انجام آزمایشات از طیور بومی و صنعتی به صورت تصادفی اخذ شده است.

کد مطلب 1728065

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