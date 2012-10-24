پرونده های ورودی به شعب دادگاههای کهگیلویه و بویراحمد باید پالایش شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مشترک شورای قضایی، رؤسا، دادستانها و اعضای

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان افزود: دادگاههای استان به یک تحول و تحرک نیاز دارند و شورای حل اختلاف به عنوان کمک کار اصلی دستگاه قضا باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه با ساماندهی مؤثرتر این شورا، ورودی پرونده های قضایی استان کاهش می باید، عنوان کرد: فعالتر شدن شوراهای حل اختلاف باعث پیشگیری از وقوع جرم، حفظ حقوق بیت المال و حقوق شهروندی می شود.

جمادی با اشاره به اهمیت نظریه های کارشناسی در همه پرونده ها اظهار داشت: نظر کارشناس در پرونده ها همانند قضاوت یک قاضی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: تاکنون موردی نبوده که پرونده ای با نظر کارشناس رسمی و یا پزشکی قانونی به دستگاه قضا ارجاع داده شود اما برخلاف آن حکمی صادر شود.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: کارشناسان خبره و افراد صاحب نظری در این حوزه فعالیت می کنند که هم اکنون کارشناسان رسمی استان 211 نفرهستند که در 28 رشته کارشناسی به ارائه خدمت می پردازند.