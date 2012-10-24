اولین میز ملی محصولات خرما، انجیر و شیرین بیان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: مهمترین رسالت این سازمان حفظ واحدهای موجود و توسعه صادرات است.

غفار صفری افزود: در سال گذشته هدف صادراتی این استان 576 میلیون دلار بود که محقق شد و امسال این میزان 880 میلیون دلار تعیین شده است.

وی اضافه کرد: بر پایه آمار موجود میزان صادرات فارس طی شش ماهه اول امسال از مرز 780 میلیون دلار گذشته و پیش بین می شود این میزان تا پایان امسال به یک میلیارد دلار برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس تاکید کرد: دستیابی به این رقم نیازمند شفاف شدن سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان توسعه تجارت است.

صفری به ضرورت تشکیل میزهای تخصصی کالا اشاره کرد و اظهار داشت: سه میز تخصصی خرما، انجیر و شیرین بیان به صورت کشوری در استان فارس تشکیل می شود و باید با حمایت سازمان توسعه تجارت مصوبات این میزها به اجرا درآید.

اعلام برنامه های حمایت از بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در این نشست با بیان اینکه صادرات در ایران مظلوم واقع شده، گفت: متاسفانه در کشور ما اکثر ارگانها در امر صادرات اظهار نظر می کنند حال آنکه مدیریت این بخش باید برعهده سازمان توسعه تجارت ایران باشد.

فریدون فرقانی خواستار اقدام سازمان توسعه تجارت برای حل این مسئله و همچنین مشکل مابقی صادرکنندگان درباره ورود موقت کالا شد.

معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز با تاکید بر توانمندیهای صادراتی این استان گفت: برای تحقق اهداف صادراتی، بخش خصوصی باید بداند در شش ماهه دوم امسال چه حمایتهایی از آنها می شود تا بر اساس آن بتوانند به برنامه ریزی بپردازند.

حکایت نرخ تسهیلاتی که از 12 درصد به 27 درصد افزایش یافت

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس نیز در این جلسه با اشاره به اینکه از 120 گونه خرمای تولیدی در ایران 14 گونه ارزش صادراتی دارد، گفت: ایران با صادرات 58 هزار تن خرما به ارزش 70 میلیون دلار، 4.11 بازار خرمای جهان را در دست دارد که این میزان قابل ارتقا است.

محمد صادق حمیدیان افزود:چنانچه سازمان توسعه تجارت حمایتهای لازم را از صادرکنندگان خرما به عمل آورد قادر خواهیم بود خرمای ایران را با قیمتی بیش از 1200 دلار فعلی در هر تن افزایش دهیم و به رتبه اول یا دوم بازار جهانی خرما دست یابیم.

وی اظهار داشت: در حالیکه بر پایه آمارهای ارائه شده در سال 2001 تونس، ایران، عربستان، فرانسه و آمریکا بیشترین صادرات خرما را از نظر ارزشی به خود اختصاص داده اند اما در سال 2009 این کشورها جای خود را به مکزیک، کاستاریکا، هلند، هند و اسپانیا داده اند در حالیکه این کشورها تولید کننده عمده خرما نیستند.

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس گفت: به نظر می رسد به گونه ای که باید و شاید نتوانسته ایم جایگاه خرمای ایران را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم و حضور موفقی در این بازارها داشته باشیم.

حمیدیان دلایل این امر را پایین بودن میزان بودجه تزریق شده برای تحقیق و پژوهش به منظور توسعه تولید و صادرات خرما، عدم آشنایی و دسترسی ناکافی بنگاه های صادراتی به بازارهای هدف بالقوه خرما، بنیه مالی اندک برای تبلیغات و بازاریابی در بازارهای هدف با یک برند ملی و یا استانی و رعایت نکردن شاخصهای تضمین کیفیت در محصولات صادراتی ذکر کرد.

رئیس تشکل صادراتی خرما و خشکبار فارس از بی ثباتی مقررات بانکی و عدم حمایت از صنایع بسته بندی و فراوری خرما گلایه کرد وگفت: برای توسعه بسته بندی وفراوری خرما از محل بنگاه های زودبازده تسهیلاتی به فعالان این بخش اعطا شد که گرچه قرار بود سود این تسهیلات 12 درصد باشد اما این میزان ابتدا به 16 درصد و سپس به 27 درصد افزایش یافت.

حمیدیان گفت: عدم وحدت رویه در اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خرما به گونه ای است که یک بانک تسهیلات با نرخ 14 درصد، بانک دیگر با نرخ 17 درصد و بانک دیگری با نرخ 23 درصد ارائه می کند.

رشد 696 درصدی صادرات انجیر

محمد هادی نصری، صادرکننده انجیر و عضو هیئت موسس انجمن ملی انجیر ایران به مرکزیت شیراز در این جلسه با اشاره به اینکه ترکیه، ایران، مراکش، الجزایر، مصر، تونس، یونان، آمریکا و ایتالیا کشورهای عمده تولید کننده انجیر هستند، گفت: در ایران به ترتیب استانهای فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، خراسان، مرکزی وسمنان تولید کنندگان عمده انجیر به شمار می روندکه در فارس نیز استهبان بزرگترین تولید کننده انجیر محسوب می شود.

وی گفت: سال گذشته پنج هزار و 966 تن انجیر به ارزش 22 میلیون و 290 هزار دلار از ایران به بازارهای هدف صادر شده که از این میزان پنج هزار و72 تن به ارزش 18 میلیون و 964 هزار و 590 دلار از استان فارس صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 89 از نظر ارزشی 696 درصد و از نظر وزنی 686 درصد رشد داشته است.

به گفته وی در شش ماه اول امسال یک هزار و 62 تن انجیر به ارزش 30 میلیون و 983 هزار دلار از استان فارس به بازارهای جهانی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

مصوبه توسعه خوشه صادرات گرای شیرین بیان پیگیری شود

کمالی عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات فراورده های شیرین بیان ایران نیز با بیان اینکه طی 1381 تا 1390 سهم فارس از صادرات شیرین بیان ایران 78 درصد ارزش دلاری این محصول بوده، گفت: از صادرات 210 میلیون دلاری شیرین بیان ایران، 163 میلیون دلار متعلق به استان فارس است.

وی کمبود روند رو به کاهش ریشه شیرین بیان، مزاحمتها در ارتباط با استحصال و حمل جاده ای ریشه شیرین بیان، وجود کارخانه های متعدد که ظرفیت آنها تناسب چندانی با عرضه مواد اولیه ندارد، پایین بودن سطح تکنولوژی پاره ای از صنایع تولید پودر و عصاره شیرین بیان و...را تهدیدها و تنگناهای صادرات این محصول برشمرد.

عضو هیئت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات فراورده های شیرین بیان همچنین به مصوبه سفر هیئت دولت به فارس اشاره کرد و گفت: در سفر دوم و سوم هیئت دولت به فارس توسعه خوشه صادراتگرای شیرین بیان و تخصیص بودجه به این مهم مصوب شد اما تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

کمالی گفت: عدم اجرای این مصوبه در حالی است که توسعه خوشه صادراتگرای شیرین بیان در برنامه پنجم توسعه نیز دیده شده بنابراین امیدوارم سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری های لازم را برای اجرایی شدن این مصوبه تا حصول نتیجه انجام دهد.

گلایه مندی از بانک مرکزی

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران پس از شنیدن گلایه ها ی صادرکنندگان در اولین گام برای همدردی با آنها گفت: ما هم از بانک مرکزی برای عدم تحقق سهم 10 درصدی صادرات از تسهیلات بانکی گلایه داریم.

محمود بازاری ادامه داد: به بانک مرکزی اعلام کرده ایم که این سهم در سال جاری باید حتما محقق شود و سازمان توسعه تجارت به شدت این موضوع را پیگیری می کند.

وی همچنین از اختصاص دو میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای کمک به صادرات در سال جاری خبر داد.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری ارائه تسهیلات به صنایع سورت و بسته بندی خرما خبر داد و گفت: این سازمان طرح پیشنهادی خود در این رابطه را به شورای عالی صادرات برای تصویب ارائه کرده است تا پس از تصویب در بودجه سال 92 لحاظ شود.

فارس به زودی پذیرای هیئت تجاری مصری می شود

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنان خود بر پذیرش و اعزام هیئتهای تجاری تاکید کرد و گفت: به زودی یک هیئت بزرگ مصری به ایران می آید و در طول اقامت آنها در ایران، جمعی از تجار و بازرگانان این هیئت برای اطلاع از توانمندیهای صادراتی و تولیدی فارس به این استان سفر خواهند کرد.

بازاری همچنین از اعزام هیئت اقتصادی و تجاری از ایران به مصر پس از بازگشت هیئت مصری به کشورش، اعزام هیئت تجاری به هند و برنامه ریزی برای اعزام گروه تجاری ایران به چین و روسیه خبر داد.

وی در طول جلسه بر حمایت سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل میز ملی خرما، انجیر و شیرین بیان در فارس تاکید کرد و برای اجرای پیشنهادات و خواسته های روسای تشکل های صادراتی استان قول مساعد داد.