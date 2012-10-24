یک غریبه عضو هیات مدیره پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت باشگاه پرسپولیس در این مورد نوشت: پس از تاکید محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه مبنی بر تشکیل کانون حمایت از پیشکسوتان و ثبت شرکتی، به همین منظور از یک ماه پیش تا به امروز اقدامات گسترده‌ای به منظور فراهم ساختن زمینه‌ای برای ثبت شرکت حمایت از پیشکسوتان پرسپولیس در دستور کار باشگاه قرار گرفت.

به همین منظور ساختمانی از سوی معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس برای پیشکسوتان در نظر گرفته و هفته گذشته تجهیز و راه انداری شد. حمید استیلی هم زمانی که از این اقدام رویانیان مطلع شد آمادگی خود را برای پیگیری مستمر به منظور به سرانجام رساندن این امر اعلام کرد.

درپی اقدامات انجام شده پرونده اغلب پیشکسوتان در باشگاه تشکیل شد و حتی برای برنامه های حمایتی که مدیر عامل باشگاه تاکید بر عدم اعلام آن دارد، اقدام شد.

در همین راستا ظهر امروز پیشکسوتان پرسپولیس در سالن کنفرانس ساختمان باشگاه دور هم جمع شدند و در فضایی آزاد به بحث و تبادل نظر درباره انتخاب هیات مدیره پرداختند. ریاست جلسه امروز را علی پروین، کاظم رحیمی و بیوک وطنخواه بر عهده داشتند و اغلب پیشکسوتان حاضر در این نشست به صراحت نظرات موافق و مخالف خود را درباره موارد مطرح شده بیان کردند.

در انتهای جلسه علی پروین گفت: من خودم کاندیدا نمی‌شوم اما هر یک از دوستان که تمایل دارند به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت فعالیت کنند، نام خود را به عنوان کاندیدا اعلام نمایند تا رای گیری انجام شود. البته دوستانی که کاندیدا می‌شوند باید تعهد دهند که برای به سرانجام رسیدن اهداف مدنظر این شرکت وقت و انرژی صرف کنند.

حمید استیلی و سعید شیرینی که به عنوان نماینده محمد رویانیان به اتفاق ایرج پازوکی که پیگیر امور پیشکسوتان بودند اعلام کردند: ما تا اینجای کار شبانه روز فعالیت کردیم اما حالا کاندیدا نمی‌شویم.

به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، در این نشست اعضای حاضر در جلسه و به ویژه علی پروین تاکید کردند که به واسطه اشراف استیلی و شیرینی بر امور انجام شده، لازم است که آنها کاندیدا شوند تا موارد مورد نظر به سرانجام برسد.

در نهایت پس از رای گیری، کاظم رحیمی، سعید شیرینی، ضیا عربشاهی، بهروز سلطانی، حمید استیلی، کاظم سید علیخانی و ایرج پازوکی با رای اکثریت از سوی پیشکسوتان به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

سعید شیرینی معاون اجرایی باشگاه و سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس هم در پایان جلسه اعلام کرد: ما فعالیت کردن برای پیشکسوتان باشگاه را افتخاری برای خود می‌دانیم و آقای رویانیان به بنده و معاونان خود تاکید کردند که از هیچ تلاشی دریغ نکنیم. در همین راستا قرار است هیات امنایی هم به شکل انتصابی از سوی مدیر عامل تعیین شوند که احتمالا متشکل از مدیر عامل باشگاه، علی پروین، همایون بهزادی، حمید جاسمیان، جعفر کاشانی، حسین کلانی، محمود خوردبین و ... خواهد بود.

وی گفت: اگر پیشکسوتان عزیز با انتصابی بودن هیات امنا با نظر مدیر عامل موافق هستند نظر خود را به ما بگویند. درنهایت همه اعضا موافقت خود را با این موضوع اعلام داشتند. یکی از نکات ویژه این نشست تقدیر و تشکر پیشکسوتان به هنگام سخنرانی‌هایشان از توجه خاص مدیر عامل باشگاه به امور پیشکسوتان بود.