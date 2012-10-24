"سپید جامگان آسمانی" در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی از این کتاب که بعد از ظهر چهارشنبه در مسجد امام علی ‌(ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، مدیران استانی، خانواده های شهدا و دانشجویان دانشگاه های اردبیل حضور داشتند.

این کتاب توسط شهاب الدین وطن دوست به رشته تحریر درآمده و شامل زندگینامه 11 شهید جامعه پزشکی استان است.

کتاب "سپید جامگان آسمانی" در 124 صفحه نگارش شده و در قالب معرفی، زندگینامه، مصاحبه، وصیت و عکس شهدای پزشکی استان اردبیل تنظیم شده است.

مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل در این مراسم طی سخنانی عنوان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس اردبیل جامعه پزشکی در کنار رزمندگان و همگام با آنها برای حفظ کشور و ارزشهای اسلامی جانفشانی و حماسه آفرینی کرده اند.

سید ودود سیدشنوا رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و متذکر شد: سفیدپوشان جامعه پزشکی در طول سال‌های دفاع مقدس خدمات بی بدیلی را در بخشهای مختلف به یادگار گذاشتند.

وی 11 شهید جامعه پزشکی استان را مهمترین یادگار این قشر برای جامعه امروزی برشمرد و تاکید کرد: باید فرهنگ ایثارگری و فلسفه شهادت در مراکز علمی استان ترویج داده شود تا شاهد دستاوردهای چشمگیر تر در زمینه های علمی و فنی باشیم.

