  1. استانها
  2. اردبیل
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

با هدف معرفی شهدای پزشک/

"سپید جامگان آسمانی" در اردبیل رونمایی شد

"سپید جامگان آسمانی" در اردبیل رونمایی شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: همزمان با برگزاری سومین یادواره شهدای جامعه پزشکی استان اردبیل، کتاب "سپید جامگان آسمانی" در مرکز استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رونمایی از این کتاب که بعد از ظهر چهارشنبه در مسجد امام علی ‌(ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد، مدیران استانی، خانواده های شهدا و دانشجویان دانشگاه های اردبیل حضور داشتند.

این کتاب توسط شهاب الدین وطن دوست به رشته تحریر درآمده و شامل زندگینامه 11 شهید جامعه پزشکی استان است.

کتاب "سپید جامگان آسمانی" در 124 صفحه نگارش شده و در قالب معرفی، زندگینامه، مصاحبه، وصیت و عکس شهدای پزشکی استان اردبیل تنظیم شده است.

مدیرکل بنیاد شهید استان اردبیل در این مراسم طی سخنانی عنوان کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس  اردبیل  جامعه پزشکی در کنار رزمندگان و همگام با آنها برای حفظ کشور و ارزشهای اسلامی جانفشانی و حماسه آفرینی کرده اند.

سید ودود سیدشنوا رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس را یادآور شد و متذکر شد:  سفیدپوشان جامعه پزشکی در طول سال‌های دفاع مقدس خدمات بی بدیلی را در بخشهای مختلف به یادگار گذاشتند.

وی 11 شهید جامعه پزشکی استان را مهمترین یادگار این قشر برای جامعه امروزی برشمرد و تاکید کرد: باید فرهنگ ایثارگری و فلسفه شهادت در مراکز علمی استان ترویج داده شود تا شاهد دستاوردهای چشمگیر تر در زمینه های علمی و فنی باشیم.
 

کد مطلب 1728079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها