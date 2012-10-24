اسماعیل البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی خراسان شمالی، انتخابی تیم استان برای شرکت در رقابت‌های کشوری، چهارشنبه سوم آبان ماه به میزبانی بجنورد برگزار شد.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان برگزار شد، اظهارداشت: در این دوره از مسابقات 20 ورزشکار از شهرستان‌های بجنورد و مانه و سملقان برای قرار گرفتن در ترکیب تیم استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گفته البرزی در این مسابقات دوندگان نوجوان مسیری شش کیلومتری در محل پارک شهربازی بجنورد را دویدند و در پایان مجتبی عمرانی از بجنورد زودتر از حریفان از خط پایان گذشت و قهرمان شد.

وی افزود: همچنین ناصر شیردلان و مهدی اصفهانی نیز هر دو از بجنورد به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

این مسئول اضافه کرد: فرشاد اسفندیاری؛ دونده‌ای از شهرستان مانه و سملقان نیز در رده چهارم این دوره از مسابقات قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این چهار نفر به عنوان نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها به تیم دوی صحرانوردی خراسان شمالی دعوت شدند.

رئیس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی گفت: تیم استان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی کشور دوی صحرانوردی نوجونان، 12 آبان ماه به همدان اعزام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون دو و میدانی کشور، رقابت‌های دوی صحرانوردی قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در مواد دوی شش هزار متر، هشت هزار متر و 12 هزار متر، 12 آبان ماه به میزبانی همدان برگزار می‌شود و رقابت‌های رده سنی جوانان نیز در هرمزگان برگزار خواهد شد.