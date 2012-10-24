7479 مورد بازرسی از کارگاه های کرمان طی سال جاری انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحمانی یکی از دلایل رشد آمار بازرسی کار این اداره کل را اجرای صحیح آیین نامه دور کاری دانست و افزود: در این اداره کل آیین دورکاری به نحو صحیح و دقیق اجرا می شود.

وی با اشاره به نقش آموزش در بالا بردن سطح آگاهی کارگران وکارفرمایان در راستای کاهش حوادث ناشی از کار گفت : در نیمه نخست امسال افزون بر 13300نفر ساعت آموزش برای کارگران وکارفرمایان استان ارائه شده است که این مقدار نیز در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 11 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به اهمیت تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار درکارگاههای بالای 25 نفر اشاره کرد وگفت: در حال حاضر 268 کمیته در استان فعال است که این تعداد در مقایسه با نیمه نخست پارسال 26 درصد افزایش داشته است.

رحمانی از افزایش 32 درصدی بازرسیهای ادواری اداره بازرسی کار ؛ طی شش ماهه نخست امسال در استان خبر داد و افزود: در این مدت افزون بر 6190 مورد بازرسی ادواری صورت گرفته است.

اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون با 28 بازرس کار مشغول به فعالیت است.