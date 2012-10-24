عرفه روز شناخت خدا و سازندگی درون در پرتو تربیت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان روز عرفه را برای دریافت رحمت الهی بسیار مغتنم شمرد و گفت : روز عرفه، روز شناخت خداوند و روزی است که خداوند سفره رحمت و بخشودگی خود را برای بندگان گسترانده است و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم.

وی افزود: دعای عرفه از مشهورترین دعاهای مسلمانان بوده که از لسان مبارک امام حسین (ع) جاری شده است و شامل مضامین عمیقی چون شناخت پروردگار، خود شناسی، اسرار آفرینش انسان ، شهادت به بیکرانی نعمت های الهی ، درخواست های تربیتی و متعالی از خدا و توبه به درگاه الهی است.

شکریان در ادامه با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ توبه و رجوع به درگاه الهی بیان داشت : روز عرفه میعادگاه کرامت الهی است و انسان با استفاده از این فرصت می تواند خود را از آلودگی ها و گناهان پاک کند و به هدف نهایی خلقت که همان قرب الهی است نزدیکتر شود.

انتقال پیام معارف اسلامی و انقلابی اهداف نمایشگاه قرآنی بابل



مدیر نمایشگاه فرهنگی و قرآنی مازندران گفت: انتقال پیام معارف اسلامی و انقلابی از اهداف نمایشگاه قرآنی مازندران در بابل است.

قاسم عزیززاده گرجی بیان داشت: در این نمایشگاه ازجمله محصولات فرهنگی و قرآنی، کتاب و نرم افزار با تخفیف 20 درصد نیزعرضه می شود.

وی ادامه داد: برگزاری شب شعر وهمچنین ایستگاه قصه برای کودکان، برپایی ایستگاه نقاشی، قرآن بخوان و جایزه بگیر از جمله برنامههایی است که در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود.

پاسخ به آرزوی دیرینه فرهنگ دوستان



امام جمعه بابل گفت: نمایشگاه صحیفه سبز از نظر محتوی و اجرا از سلامت کامل برخوردار است.

وی افزود: باتوجه به گستردگی محصولات فرهنگی ارائه شده در این نمایشگاه انتظار می رفت شاهد غرفه های بیشتری در خصوص کتاب و دیگر محصولات فرهنگی باشیم که امیدواریم این امر در سالهای آینده مشهودتر باشد.