جزئیات طرح ساماندهی متقاضیان اشتغال کشاورزی در بخش تعاون

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با مهر از اجرای طرح ساماندهی متقاضیان اشتغال بخش کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی خبر داد و گفت: در راستای اجرای بند 2 مصوبه 23 بهمن ماه 90 کارگروه توسعه بخش کشاورزی، این طرح اجرا می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: پس از راه اندازی سامانه ثبت نام کارجویان بخش کشاورزی در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه، فرآیند شناسایی و ساماندهی بیکاران متقاضی اشتغال در بخش کشاورزی برای رسیدن به اشتغال مولد و پایدار از طریق طراحی مهندسی توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور و شکل گیری تشکل های کسب و کار با اولویت تشکیل شرکت های تعاونی و شرکت های سهامی آغاز شده است.

حسینی نیا ادامه داد: تا پایان مردادماه امسال 362 هزار و 308 نفر در سامانه متقاضیان اشتغال بخش کشاورزی ثبت نام شدند که طبق اطلاعات به دست آمده از این تعداد 84 هزار و 818 نفر معادل 23 درصد از کل زن و 277 هزار و 500 نفر دیگر معادل 77 درصد مرد است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، بیان داشت: تاکنون بر اساس اطلاعات استان ها 2 هزار و 80 تعاونی کشاورزی و 139 شرکت سهامی کشاورزی تشکیل شده است. البته در این بخش 31 هزار و 759 نفر نیز به صورت انفرادی ساماندهی شده اند.

وی خاطر نشان کرد: ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی نیز به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی و بسترسازی برای ورود بخش تعاون به فعالیت های اقتصادی؛ از جمله برنامه های جدی و با اولویت است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بر اساس قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل می شود.

حسینی نیا تصریح کرد: برای سال 91 در هر استان تاسیس 2 تعاونی توسعه و عمران شهرستانی پیش بینی شده که این موضوع با هماهنگی فرمانداران در شورای برنامه ریزی شهرستان ها برای جلب همکاری سازمان ها و ادارات، دنبال می شود.