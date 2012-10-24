کنگره استانی شعر "شهدای جهاد علمی" در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج اساتید استان گیلان عصر چهارشنبه در این مراسم گفت: دشمنان امروزه تلاش گسترده تبلیغی علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته اند تا جان مایه اصلی استقلال و سر بلندی ملت ایران یعنی پیشرفت علمی کشور را که همان ایمان و تعهد به اصول انقلاب است از دل جوانان این مرز و بوم بزدایند.

حسن حبیبی افزود: هنرمندان باید در عرصه هنری خود اخلاق انسانی، فضلیت و معارف بالای دینی و الهی را مورد توجه قرار دهند.

وی اظهارداشت: در عصر حاضر سلاح " تبلیغات " موثرترین سلاح بین المللی در مقابله با هجمه دشمنان است چرا که این سلاح از بمب اتمی هم مخرب تر است.

رئیس سازمان بسیج اساتید گیلان گفت: بزرگترین تبلیغ به اسلام تبیین ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر اکرم (ص) یعنی اخلاقیات، روش حکومت، عبادت، مردم مداری، سیاست و غیره است از اینرو جوانان، هنرمندان و نخبگان جامعه باید کارکردهای موثر فرهنگی و علمی در این گونه مباحث داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون با توجه به هجمه فرهنگی دشمنان هنوز برخی مسئولان فرهنگی جنگ نرم دنیای کفر را باور ندارند.

حبیبی یادآورشد: با بصیرت، همدلی و همراهی نخبگان، هنرمندان و سایر آحاد مردم می توان توطئه های دشمنان را رصد و سدی پولادین در برابر این توطئه ها ایجاد کرد.

در ادامه این مراسم جمعی از شاعران گیلانی از جمله علی پورحسن، بتول رحیمی، امیر توانا، آرش پورعلی زاده و... در وصف شهیدان به ویژه شهدای جهاد علمی شعر خوانی کردند.