به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این تمرین که از ساعت 17 آغاز شد ابتدا بازیکنان به کارهای بدنی پرداختند و در ادامه مرور کارهای تاکتیکی در قالب ها و بخش های مختلف در دستور کار آنها قرار گرفت.

در این تمرین که بیش از یکساعت و نیم به طول انجامید عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال نیز حضور داشت. وی یک پیراهن تیم ملی را توسط محمد مایلی کهن به سعید رجبی اهدا کرد. این پیراهن منقش به نام و شماره سعید رجبی در زمان حضور وی در تیم ملی فوتسال ایران بود.

محمد مایلی کهن در پایان تمرین تیم ملی در جمع بازیکنان گفت: خوشحالم که امروز در خدمت شما بودم و لذت بردم از تمریناتی که داشتید، من شما را تیمی خوب، یکدست و رفیق دیدم که این رفاقت شما خیلی مهم است.

وی در ادامه افزود: قطعا اگر تیم شما در جام جهانی موفق باشد فوتسال ایران رونق می گیرد و در غیر اینصورت این اتفاق رقم نخواهد خورد. شما در مسابقاتی که موفق می شوید کسی تحویل تان نمی گیرد چه رسد به این که بازنده باشید.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه حرف و حدیث زیاد است و پشت سرهمه وجود دارد گفت: می گویند مایلی کهن اطلاعاتی است. من تا به حال در روزنامه اطلاعات هم کار نکرده ام چه برسد به اینکه بخواهم اطلاعاتی باشم. من بیش از 30 سال در سازمان تربیت بدنی فعالیت کرده ام آن هم در سمت های مختلف. با این حال پشت سر من می گویند مایلی کهن اطلاعاتی و سپاهی است. تا یک نفر پیدا می شود و محکم کار می کند و بچه های مردم را مثل فرزند خود دوست می دارد چنین حرف هایی برایش درست می کنند.

مایلی کهن خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: بچه ها؛ جام جهانی فقط 10 - 15 روز است. در این روزها از خود مراقبت کنید. اگر این مدت خوب از خودتان مراقبت نکنید بدنتان ضعیف می شود. زمانی که تا جام جهانی مانده و مدتی که در مسابقات حضور دارید را جدی بگیرید و بدانید که چنین روزهایی دیگر برنمی گردد.

وی افزود: در فوتسال به همه شما بازی می رسد و اینطور نباید باشد که اگر یکی کمتر بازی کرد ناراحت شود. یکی از بازیکنان را دیدم که پس از تعویضش ناراحت شده بود. من در تماسی که با وی داشتم عنوان کردم که چرا اینقدر بی معرفت هستی که حاضر نیستی رفیق و هم تیمی ات پنج دقیقه بازی کند. شما اگر رفیق تان فرصت بازی پیدا کرد باید خوشحال شوید.

مایلی کهن از بازیکنان تیم ملی فوتسال وزن لیونل مسی را پرسید گفت: مسی چند کیلو است، 40 کیلو، 50 کیلو یا 60 کیلو. اما او شنبه بازی می کند، سه شنبه هم بازی می کند، شنبه هفته بعد هم بازی می کند و هر بازی بهتر از بازی قبل هم عمل می کند. چرا؛ چون خوب استراحت می کند و تغذیه مناسبی دارد. شما هم اگرخوب استراحت کنید و تغذیه خوبی داشته باشید می توانید در تمام مسابقات موفق باشید.

وی همچنین به بازیکنان تیم ملی فوتسال گفت: این دوستان گرد شیرینی را کنار بگذارید. همیشه باید یادمان باشد که اگر بازی نکردیم کلاه خود را قاضی کنیم و این و آن را مقصر ندانیم.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال با توجه به حواشی که پیرامون این تیم وجود دارد گفت: فلان بازیکن می گوید به من ظلم شده است. متاسفانه ما بیشترین ظلم را خودمان به خودمان می کنیم و دنبال مقصر می گردیم.

وی به سطح درآمد فوتبالیست و فوتسالی‌ها اشاره کرد که در کمترین سطح خود بیش از حقوق یک کارمند ساده است و توصیه هایی به بازیکنان داشت و افزود: آنهایی که مانع شما هستند را کنار بگذارید و فقط به پدر و مادر و فرزندان خود برسید. امیدوارم موفق باشید و خبرهای خوبی از نتایج بازی های شما به ما برسد. با حضور مربی جوانی چون علی صانعی و مربی چون خسوس می توانید در جام جهانی نتایج قابل قبولی بگیرید.

محمد مایلی کهن خاطرنشان کرد: زمانی که ورزشکاران ما در المپیک موفق می شدند من گریه می کردم. یقیین بدانید که با هر گل دل ما به سمت شما پرمی کشد. بازهم از شما می خواهم برای یک ماه همه چیز را کنار بگذارید. شما می توانید به مرحله نیمه نهایی جام جهانی صعود کرده و جزوه سه تیم اول باشید و بازیکنانی چون محمد طاهری هم می تواند رکورد گلزنی سعید رجبی را شکسته و آقای گل جام جهانی شود.

در ادامه عباس ترابیان ضمن تشکر از محمد مایلی کهن و سعید رجبی گفت: امیدوارم دل بازیکنان تیم ملی با قهرمانان سال 1992 گره خورده و دعای خیرتان همیشه پشت و پناه ما باشد.

سعید رجبی هم خطاب به ملی پوشان گفت: دستورات مربیان را به خوبی در زمین پیاده کرده و از خلاقیت های خود بهره بگیرید . شما نه تنها می توانید جزو چهار تیم برتر جام جهانی قرار بگیرید بلکه توانایی صعود به فینال جام جهانی را هم دارید.