عرفه یک روز خاص‌، معنوی و ملکوتی/فرصتی برای پاکسازی بشر از گناه

دعای عرفه امام حسین‌ (ع)، معانی بلند‌، غنی و سرشار از علم لدنی دارد و در این روز بندگی با این دعا شروع می‌شود تا بعد به متن بندگی می‌رسد. بنا بر آیات و احادیث خداوند در هیچ روزی مخلوق خویش را به اندازه روز عرفه از آتش دوزخ نمی‌رهاند.

روز عرفه یک فرصت برای پاکسازی بشر از گناه است و روز است که انسان به درجات بالای بندگی در نزد پروردگارش برسد.

قرائت دعای پرفیض عرفه با حضور هزاران نفر از مردم مومن و ولایت مدار استان سمنان در مساجد و اماکن زیارتی این استان برگزارمی شود

برگزاری دعای عرفه در بیش از 50 مسجد استان سمنان

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری دعای پرفیض عرفه در بیش از 50 مسجد، حسینیه و بقعه متبرکه این استان خبر داد.

محمد حسن مقدم نیا با اشاره به برگزاری دعای پرفیض عرفه در بیش از 50 مسجد و حسینیه استان سمنان افزود: این مراسم در 11 مسجد شهرستان سمنان سمنان از جمله مساجد المهدی(عج)، الزهرا و سید الشهدا و امامزاده یحیی(ع) برگزار می شود.

وی مساجد مصلی، مدرسه قلعه، مسجد حاج ابوالقاسم باغزندان و حرم شهدای گمنام را از جمله اماکن برگزاری دعای عرفه در شاهرود عنوان کرد و گفت: همچنین این مراسم در چهار مسجد و حسینیه دامغان شامل مسجد جامع، حسینیه ابوالفضل، مسجد موسی بن جعفر (ع) و مسجد حضرت ابوالفضل (ع) نیز برگزار می شود.

مقدم نیا اظهار داشت: 11 مسجد شهری و روستایی شهرستان میامی، حسینیه اعظم مهدی شهر، مسجد ولیعصر(عج) سرخه، مسجد ولیعصر (عج) شهمیرزاد، مساجد جامع گرمسار، ایوانکی و امیریه و مسجد قائم آل محمد (عج) درجزین نیز میزبان علاقه مندان به شرکت در دعای پرفیض عرفه هستند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در پایان دعای عرفه را بهترین مرجع برای تببین فرهنگ عاشورا و پاسداش قیام کربلا عنوان کرد.

روز عرفه؛ روز دعا، ذکر و راز و نیاز



مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان سمنان نیز در این خصوص با اشاره به اینکه روز عرفه؛ روز دعا و ذکر و تضرع و ابتهال و راز و نیاز است، گفت: جوانان قدر این روزهای بزرگ و این ساعات با ارزش را بدانند.

حجت الاسلام سید محمود حسینی با بیان اینکه همین رابطه‌ با خداست که سینه‌ها و دل‌ها را باز می‌کند، افزود: راه را برای انسان باز می‌کند؛ عزم و اخلاص به انسان می‌دهد؛ به کارها برکت می‌بخشد؛ توفیق الهی را بر سر انسان سایه‌ می گستراند و نتیجه‌ آن، پیشرفت در خط اصیل ارزش‌های اسلامی است و انسان این روزها و این ساعات با ارزش را هرگز از دست نمی دهد.

اعمال عرفه معادل صد و هفتاد سال اطاعت و عبادت است

وی تصریح کرد: روایتی نقل شده است که شب عرفه هر حاجت خیری که انسان به درگاه خداوند داشته باشد به اجابت میرسد؛ و برای کسی که در شب عرفه اطاعت الهی را بکند و اعمال صالحه انجام دهد، معادل صد و هفتاد سال اطاعت و عبادت است؛ یعنی از نظر پاداش چنین چیزی به او داده می‏شود.

حسینی با اشاره به حدیثی از حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: اگر کسی در ماه مبارک رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگیرد غفران برای او نیست مگر آنکه عرفه را درک کند، اظهار داشت: عظمت ماه مبارک رمضان از نظر گسترش مغفرت الهی است که همه را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان، زمان مطرح است، گفت: ممکن است برای عرفه هم زمان مطرح باشد؛ یعنی روز خاص و هم مکان مورد نظر باشد که آن زمین عرفات است، ولی مسلّماً زمان در اهمیت موضوع دخالت دارد که روز عرفه است. از لحاظ قید زمان، اگر کسی در ماه مبارک رمضان مورد مغفرت الهی قرار نگرفت، مسلّماً اگر در روز عرفه از خداوند طلب مغفرت کند مورد مغفرت الهی قرار خواهد گرفت.

هر لحظه از لحظات عرفات گرانبها است

یک جوان 20 ساله با بیان اینکه هر لحظه‌ای از لحظات روز عرفه برای دعا و درخواست از خداوند، گرانبها است اظهار داشت: این فرصت بهترین فرصت است.

میلاد خادم حسینی با بیان اینکه طبق روایات، از شب عرفه تا غروب روز عرفه زمان بسیار بزرگی است، افزود: این فرصت را نباید از دست داد .

وی افزود: اگر بخواهیم مشکلاتمان حل شود بیایید ‌این چند ساعت را درِ خانه خدا بروید و از او بخواهید؛ چه حاجت‏ های مادّی و چه معنوی، همه را از او بخواهید، چون امروز بُردِ دعا خیلی زیاد است، بخصوص درباره دیگران اگر دعا کنید، ما در روایت داریم که خدا چند هزار برابر به شما اعطا می‏ کند.

خادم حسینی با اشاره به این که دعای عرفه خداشناسی و انسان شناسی کامل است و امام حسین(ع) در این دعا همه مخلوقات عالم را بررسی کرده و اهمیت آنها را بیان می کند، افزود: عرفه یکی از بزرگ ترین روزهای سال است که بر اساس برخی روایات از مهم ترین اعیاد اسلامی محسوب می شود.

زمزمه دعای پرفیض عرفه، نمایش معنوی وحدت همه مسلمانان جهان

یک نوجوان هم استانی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه معنوی دعای عرفه در جامعه اظهار داشت: زمزمه دعای پرفیض عرفه، نمایش معنوی وحدت همه مسلمانان جهان است.

مرضیه بلند، با تأکید بر اهمیت روز عرفه گفت: عرفه به قدری با فضیلت است که امید می رود رحمت خداوند شامل همه بندگان شود.

وی با بیان این که دعای عرفه از مشهورترین دعاها است، افزود: این دعا که شامل مضامین عارفانه‎ای چون شناخت پروردگارو تضرع به درگاه لایزال الهی می‎‏شود.

این نوجوان سمنانی گفت: جوانان و نوجوانان باید با الهام از دعای عرفه، درس خودشناسی و خودباوری بیاموزند.

بلند، با بیان این که عرفه از روزهای خاص است، خاطرنشان کرد: در دین اسلام خداوند برخی روزها مشخص و زمینه و بستر فعالیت و اجابت دعا را در آنها فراهم کرده است.

بهترین مطالبات و خواسته‌ها برای انسان در دعای عرفه

یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در دعای ابوحمزه، دعای افتتاح و دعای عرفه بهترین مطالبات و خواسته‌ها برای انسان مطرح می‌شود، اظهار داشت: اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد، می‌تواند برای او سرمایه باشد.

هوشنگ فرجامی با بیان اینکه در این دعاها مایه‌های خشوع و تضرع وجود دارد، افزود: مطلب، با زبان و لحن و بیانی ادا شده است که دل را خاشع و نرم می‌کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه با عبارات فصیح و بلیغ، عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها موج می‌زند. انسان باید این دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده کند.

وی ادامه داد: مسأله مهم در روز عرفه زیارت امام حسین(ع) است که در حدیث آمده است خداوند قبل از آنکه به سرزمین عرفات نظر کند، به زائرین امام حسین(ع) نظر می‌افکند و این نظر افکندن در زمان‌های حساس و سرنوشت‌ساز مانند شب قدر، عید فطر، عید قربان و عید غدیر می‌باشد که افضل اعمال در این زمان‌ها زیارت امام حسین(علیه‏السلام) است.

دعای عرفه دستاوردهای ارزشمندی است

استاد دانشگاه انس با خدا، اعتماد به نفس، ایجاد تعادل و آرامش، افزایش قدرت تحمل در برابر مشکلات، رهایی از وابستگی های مادی و دنیوی، پایین آمدن از مرکب غرور و خودخواهی، مشخص شدن ارزش انسان و آموزش های اخلاقی و اجتماعی از دستاوردهای ارزشمند دعاها و مناجات های روز عرفه برشمرد.



حجت الاسلام سید جلیل طاهری با بیان این که روز عرفه روز میهمانی خدا است، خاطرنشان کرد: ما خدا را می خواهیم چون کاری از غیر او ساخته نیست یا باید برویم پیش او که خیلی سخت است و کار مقربین است یا حالی داشته باشیم که او پیش ما بیاید و روز عرفه روزی است که می توانیم به این مقصود نائل شویم.

وی ادامه داد: بندگان در این روز به عبادت و بندگی پرداخته و خداوند در این روز شیطان را محدود کرده تا مؤمنان با آسودگی و فراغت به عبادت به درگاه خداوند مشغول شوند.



طاهری به حضور امام حسین(ع) در صحرای عرفه برای عبادت و بندگی اشاره کرد و افزود: پیشوای سوم شیعیان در این روز به عبادت خداوند مشغول شد و خود را برای دریافت فیوضات الهی آماده کرد.

روز عرفه فرصتی غنیمت برای رهسپاری انسان از فرش به عرش



این استاد دانشگاه با تأکید بر بهره گیری از روز عرفه خاطرنشان کرد: عرفه روز بندگی، عبادت و راز و نیاز با پروردگار عالم و فرصتی غنیمت است تا انسان ها از فرش به عرش رهسپار شوند.



وی غسل، قرائت زیارت امام حسین(ع)، اعتراف به گناهان خود و اعمال ام داوود را از جمله اعمال مقرب در این روز دانست و تاکید کرد: برای برگزاری هر چه باشکوه‏تر دعای عرفه، باید هماهنگی‏ های ضروری و برنامه ‏ریزی دقیقی برای این کار صورت گیرد تا معنویت این مراسم عرفانی، بیش از پیش نمایان شود.