درخشش ورزشکاران مازنی در رقابتهای دوومیدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاوری افزود: در این رقابتها که به میزبانی شهر اهواز برگزار شد، در رده سنی نونهالان مبین داداشی در ماده هزار و 500 متر، با ثبت رکورد 4 دقیقه و 24 ثانیه به مقام دوم دست یافت.



وی ادامه داد: در ماده پرتاب وزنه این رده سنی محمدرضا ظیبی سیف با رکورد 15 متر و 97 سانتی متر در جایگاه چهارم ایستاد.



رئیس هیئت دوومیدانی مازندران گفت: در رده سنی جوانان بهزاد ایمانی در ماده پرش ارتفاع با پرشی به ارتفاع 20 متر و 5 دهم سانتی متر در جایگاه قهرمانی ایستاد.

گشایش جشنواره فرهنگی - ورزشی بسیج ادارات



جشنواره فرهنگی - ورزشی 10 هزار شهید مازندران و شهدای شاخص سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه کربلا استان تحت عنوان جام شهید علیرضا نوری در سالن ورزشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری گشایش یافت.

در این جشنواره 71 پایگاه مقاومت بسیج ادارات کل مازندران شرکت دارند و برنامه های فرهنگی ورزشی آن تا اوائل هفته بسیج ادامه می یابد.



مسئول سازمان بسیج کارمندان و کارگران سپاه کربلا مازندران در این جشنواره هدف از برگزاری آن را تقویت جسم و روح و ارتقای بینش فرهنگی بسیجیان عنوان کرد.

سایپا شمال میهمان رفسنجانی خود را شکست داد



تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، در دیداری از هفته هفتم دسته اول فوتبال کشور، میهمان رفسنجانی خود را با شکست بدرقه کرد.

در این مسابقه که عصر چهارشنبه در زمین فوتبال شهدا ساری برگزار شد، شاگردان نادر دست نشان موفق شدند با تک گل

هادی ریاحی که در دقیقه 78 به ثمر رسید ، مس رفسنجان را مغلوب کنند.

نیمه اول این دیدار بدون رخ دادن اتفاق خاصی به پایان رسید اما در نیمه دوم ، قائم شهری ها تلاش فراوانی برای گلزنی انجام دادند و چندین بار تا چند قدمی گلزنی پیش رفتند اما با هوشیاری دروازه بان و خط دفاعی تیم میهمان، راه به جایی نبردند.