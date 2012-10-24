حفاری ۵۵ متر از تونل سوم کوهرنگ باقی مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی افزود: تونل سوم کوهرنگ به طول ۲۳ کیلومتر در دست اجرا است و حفاری ۵۵ متر از این تونل باقی مانده که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه اجرای این تونل به همراه سد آن که به منظور انتقال سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب به حوضه زاینده رود است، افزود: این طرح مشکلات اجتماعی ازجمله جابجایی روستا، از بین رفتن زمین های کشاورزی و کاهش آب روستاهای بالا دست را برای مرم منطقه به همراه داشته است.

عنابستانی گفت: احداث سد آبگیری این طرح از دیگر برنامه های اجرایی است که پیش بینی می شود در پنج سال آینده بهره برداری شود.

وی اختصاص ۳۰۰ هکتار زمین تملک شده شرکت آب منطقه ای به کشاورزان منطقه و زراعت تاقبل ازآبگیری سد وجابجایی روستاها را ازاقدامات مورد انتظار برای رفع شدن مشکلات ساکنان روستاهای همجوار این طرح است.

اقتصاد مقاومتی، پیش شرط رونق اقتصاد و توسعه اشتغال است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد مقاومتی، پیش شرط رونق اقتصاد و توسعه اشتغال است

علی اصغر عنابستانی اظهار داشت: تشخیص حوزه های فشار، تلاش برای دفع، کنترل و بی اثر کردن آنها، تبدیل فشارها به فرصت، افزایش مشارکت همگانی مردم، کاهش وابستگی به واردات کالا و تأکید بر مزیت های تولید داخلی از مهم ترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است.

وی ادامه داد:جمهوری اسلامی ایران رد جنگ اقتصادی نابرابر با غرب و استکبار قرار دارد و مشارکت مردم با نظام جمهوری اسلامی، توسعه سرمایه گذاری و تولید را به همراه دارد.

عنابستانی ادامه داد: مردمی کردن اقتصاد و توانمند کردن بخش خصوصی، تلاش برای کاهش وابستگی به صنعت نفت‌، اصلاح الگوی مصرفف استفاده از توان تولید داخلی و استفاده حداکثری از زمان و منابع و امکانات فعلی از ضروریات و الزامات تحقق فرمان تولید ملی است.

استاندار چهارمحال وبختیاری در پایان، اصلاح ساختارها و قوانین دست و پاگیر از سوی دولتمردان و اصلاح رفتار از سوی مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری عنوان کرد.

اجرای مانور پدافند غیرعامل بارویکرد پایش آلودگی در بخش کشاورزی

مانور پدافند غیرعامل بارویکرد پایش آلودگی در بخش کشاورزی در ساختمان مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مدل مدیریت این مانور از قبل طراحی شده که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شرکت های خدمات فنی مهندسی و کیلینیک های گیاهپزشکی به صورت سراسری و کارکردی برگزار می شود.

طهمورث فتاحی اهداف برگزاری این مانور را ارزیابی میزان آمادگی سازمان نظام مهندسی و شرکت های خدمات فنی مهندسی و همچنین عملکرد شرکت کنندگان در مانور و آماده سازی برای واکنش های مناسب در بحران های احتمالی ودر کل توجه به اهمیت پدافند غیر عامل برای پایدارسازی زیرساخت های مهم در بخش کشاورزی و هم چنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیان کرد.

شهادت، رمز رستگاری انقلاب اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد گفت: شهادت، رمز رستگاری انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام نکونام در مراسم بزرگداشت شهدای شهر هفشجان اظهار داشتند: پایه ی نظام جمهوری اسلامی به برکت ایثارگری ها، پایمردی ها و عقاید مردم بر پاست و به مدد شهدا روز بروز دامنه ی این نظام در سراسر جهان در حال گسترش است.

وی به ریزشها و رویشهای مسیر انقلاب اشاره کردند و افزودند: حرکت انقلاب حرکتی پیش رونده و شتابان به سمت جلوست و آنکه خود را در این قافله قرار داد، همراه با قافله ی انقلاب به سمت جلو شتاب داده می شود و آنکه خود را از این قافله کنار کشید به مسیر انقلاب به برکت امام و شهدا زیانی وارد نمی شود.

امام جمعه شهرکرد به راه انقلاب که همان راه امام محمد باقر(ع) است اشاره کردند و افزودند: انقلاب اسلامی همانند امام محمد باقر(ع) شبه زدایی،طاغوت زدایی و مبارزه با انحرافات فکری و عقیدتی را سرلوحه ی کار خود قرار داد.

وی تصریح کردند: انقلاب اسلامی به برکت خون شهدا مکتب شیعه را زنده کرد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین آموزش فنی و حرفه ای و کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری

درراستای افزایش سطح همکاریهای آموزشی این اداره کل ، تفاهم نامه همکاری آموزشی بین این اداره کل و کمیته امداد استان به امضا رسید.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه این تفاهم نامه در قالب دستورالعمل آموزش استاد، شاگردی تدوین و تنظیم شده است ، افزود این اداره کل آمادگی لازم جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری با کلیه ادارات و نهادها در جهت پوشش مهارتی کارکنان وجامعه هدف آنان را دارست.

سعیدی راهکارهای استفاده مطلوب از تواناییها و ظرفیتهای کمیته امداد و اداره کل اموزش فنی و حرفه ای در جهت اجرای آموزش و ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز مددجویان براساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، تجهیز کارگاههای آموزشی مهارت ، استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای در برگزاری آموزشها مورد بحث و بررسی اشاره کرد.

بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد که کمیته امداد ضمن پرداخت هزینه خرید تجهیزات آموزشی ، ارائه خدمات مشاوره به کارآموزان و پرداخت مبلغ قرارداد، کارآموزان را به مراکز آموزشی معرفی نماید و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیز ضمن صدور کارت شناسایی کارآموزان، صدور مجوز دوره های استاد شاگردی ، بیمه کارآموزان ، تدوین استاندارد برای دوره های فاقد استاندارد آموزشی، آزمون کتبی و عملی را پس از پایان دوره برگزار نموده و به قبول شدگان گواهینامه مهارت اهدا نماید.