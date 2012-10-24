  1. استانها
  2. لرستان
۳ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

بهاروند در گفتگو با مهر:

5 نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر منطقه یک کشور اکران می شود

5 نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر منطقه یک کشور اکران می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از اکران 5 نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر منطقه یک کشور خبر داد.

ماشاء الله امان الهی بهاروند در حاشیه اکران نمایش "دن کاملیو" در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور به خبرنگار مهر گفت: در روز دوم این جشنواره فردا در نوبت اول نمایش ها همزمان با ساعت 9 صبح سالن نمایش شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد شاهد اکران نمایش"بخش شماره شش "به نویسندگی و کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در نوبت دوم اکران در ساعت 11 نمایش"یک خواب آرام" به نویسندگی و کارگردانی سجاد انصاری از زنجان در پلاتو پارک شهر روی صحنه خواهد رفت.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: در نویت بعد ظهر نیز نمایش "روی پای سالمم تکیه کن" به نویسندگی صدیق جمالی و کارگردانی نیره غائب‌زاده از تبریز همزمان با ساعت 15 در پلاتو "شیدا" اکران می شود.

بهاروند ادامه داد: همچنین همزمان با ساعت 17 نمایش "کولاژ" به نویسندگی ناتاشا محرم‌زاده و کارگردانی رضا فتوت‌خواه از رشت در سالن شهید آوینی و در ساعت 19 نمایش "خیال" نوشته محمدرضا زندی و کارگردانی محمد معراجی از کرمانشاه در پلاتو پارک شهر به روی صحنه خواهند رفت.

وی یادآور شد: همچنین امروز در نخستین روز جشنواره سه نمایش از کرج، پارس آباد مغان و اصفهان اکران شد.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور با حضور هشت استان و 128 هنرمند از امروز سوم آبان ماه در خرم آباد آغاز شده که تا ششم آبان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1728138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها