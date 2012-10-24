5 نمایش در روز دوم جشنواره تئاتر منطقه یک کشور اکران می شود

ماشاء الله امان الهی بهاروند در حاشیه اکران نمایش "دن کاملیو" در بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور به خبرنگار مهر گفت: در روز دوم این جشنواره فردا در نوبت اول نمایش ها همزمان با ساعت 9 صبح سالن نمایش شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد شاهد اکران نمایش"بخش شماره شش "به نویسندگی و کارگردانی پیمان کریمی از اصفهان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در نوبت دوم اکران در ساعت 11 نمایش"یک خواب آرام" به نویسندگی و کارگردانی سجاد انصاری از زنجان در پلاتو پارک شهر روی صحنه خواهد رفت.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: در نویت بعد ظهر نیز نمایش "روی پای سالمم تکیه کن" به نویسندگی صدیق جمالی و کارگردانی نیره غائب‌زاده از تبریز همزمان با ساعت 15 در پلاتو "شیدا" اکران می شود.

بهاروند ادامه داد: همچنین همزمان با ساعت 17 نمایش "کولاژ" به نویسندگی ناتاشا محرم‌زاده و کارگردانی رضا فتوت‌خواه از رشت در سالن شهید آوینی و در ساعت 19 نمایش "خیال" نوشته محمدرضا زندی و کارگردانی محمد معراجی از کرمانشاه در پلاتو پارک شهر به روی صحنه خواهند رفت.

وی یادآور شد: همچنین امروز در نخستین روز جشنواره سه نمایش از کرج، پارس آباد مغان و اصفهان اکران شد.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر منطقه یک کشور با حضور هشت استان و 128 هنرمند از امروز سوم آبان ماه در خرم آباد آغاز شده که تا ششم آبان ادامه خواهد داشت.