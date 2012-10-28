صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به هفت روز از انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه در خاک این کشور همسایه از روز پنج شنبه هفته گذشته صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه از سر گرفته شده است.



خط صادراتی گاز ایران به ترکیه روز جمعه 28 تیرماه در نزدیکی شهر اگری در شرق این کشور همسایه بر اثر انفجار دچار آسیب دیدگی شد که در این حادثه تعدادی از سربازان ارتش ترکیه هم زخمی و کشته شده‌اند.



همزمان با وقوع هشتمین حادثه انفجار و آتش سوزی در خط لوله مشترک صادرات گاز ایران به ترکیه، شرکت بوتاش با ارسال نامه‌ای به شرکت ملی گاز به طور رسمی خواستار مشارکت ایران در بازسازی و انجام تعمیرات خط لوله گاز مشترک در مناطق صعب العبور و کوهستانی شد.



از سوی دیگر همزمان با توقف صادرات گاز ایران به ترکیه، صادرات گاز جمهوری آذربایجان و روسیه به این کشور افزایش یافته است.



به گزارش مهر، مقامات تهران – آنکارا آگوست 1996 میلادی قراردادی 25 ساله امضا کردند که بر اساس این توافق، مقرر شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز ایران به ترکیه صادر شود.

در روزهای اخیر اخباری در رسانه های بین المللی مبنی بر توقف کامل صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل اختلاف نظر دو کشور در تعیین بهای جدید گاز، منتشر شده بود.