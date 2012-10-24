به گزارش خبرنگار مهر، فرماندارشهرستان گناوه عصر چهارشنبه در آئین افتتاح این پارک که با حضور گسترده اهالی خیابان ملوان برگزار شد، با تقدیر از خدمات شهرداری در آبادانی و زیباسازی گناوه اظهار داشت: خوشحالیم که با احداث پروژه‌های محله ای، رضایت خاطر شهروندان محلات گناوه تامین می شود.

غلامعلی حبیبی منش، همکاری مردم با دستگاه‌های دولتی را ضرورت گسترش خدمات دانست و خاطرنشان کرد: دلگرمی مسئولان به کار و تلاش، ضامن پیشرفت و آبادانی است.

وی با تشکر از حضور گسترده اهالی خیابان ملوان و حساسیت آن ها نسبت به آبادانی شهر افزود: امیدواریم شهرداری گناوه با تلاش های بیشتر سایر مشکلات اهالی این محله قدیمی را برطرف کند.

بازگشایی کوچه های بن بست خیابان ملوان



فرماندار گناوه ادامه داد: با تلاش‌های شهرداری و حمایت فرمانداری به زودی نسبت به بازگشایی کوچه های بن بست این خیابان ملوان اقدام خواهد شد.

مسئول واحد عمران ونظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری بندر گناوه اظهار داشت: استقبال گسترده اهالی و حضور اثرگذار فرماندار محترم و معاون عمرانی ایشان و نیز مدیر شرکت مخابرات شهرستان در این مراسم مایه دلگرمی کارکنان شهرداری در گسترش خدمات است.

عباس جوکار با تشریح خصوصیات و ویژگی‌های پارک جاشو گفت: این پارک محله ای علاوه بر طراحی زیبا با انواع گل ها و درختان تزیین شده و وسایل بازی کودکان و ست‌های ورزشی نیز در آن قرار داده شده است.

وی، دلیل نام‌گذاری این پارک به "جاشو" را اشتغال بیشتر اهالی خیابان ملوان به امر دریانوردی ذکر کرد و خاطرنشان کرد: به دلیل وجود مجتمع مسکن مهر در این خیابان و نیز نزدیکی آن به پایانه مسافربری خارگ و بازار روز گناوه، به زودی امکانات بیشتری را در آن قرار خواهیم داد.

جوکار در ادامه با تشکر از شرکت سماء فردوس گناوه بیان داشت: این پروژه طبق وعده قبلی این شرکت، اول آبان ماه به بهره برداری رسیدوازاین نظریک رکورد در اتمام پروژه های شهرداری گناوه به حساب می آید.

وی با تقدیر از تلاش‌های مضاعف پیمانکار برای تحویل به موقع پروژه گفت: شرکت سماء فردوس علی رغم اینکه بخش زیادی از مطالبات خود را دریافت نکرده برای رفاه حال مردم این پرژه را در زمان معین آماده کرد.

1.5 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت پارک جاشو



مسئول واحد عمران شهرداری بندر گناوه اظهار داشت: پارک محله ای جاشو با هزینه یک میلیارد و500 میلیون ریال از اعتبارات استانی شهرداری گناوه احداث و به بهره برداری رسید. مساحت پارک جاشو نیز 3000 متر مربع است .

وی با درخواست از اهالی این محله برای نگهداری از امکانات این پارک خاطر نشان ساخت: حراست و نگهداری از پروژه های عمرانی یکی از مهمترین اقداما تی است که شهروندان می توانند در امر ماندگاری بهتر آنها به شهرداری کمک کنند و می‌طلبد که اهالی به مراقبت از این امکانات اهتمام ورزند.

جوکار با تشکر از حضور فرماندار و معاون عمرانی ایشان درپایان خطاب به اهالی خیابان ملوان گفت: به زودی با حمایت های فرمانداری نسبت به بازگشایی کوچه های بن بست این خیابان اقدام خواهد شد.

همچنین در مراسم افتتاح پارک جاشو، جمعی از اهالی خیابان ملوان با تقدیر از خدمات شهرداری در بهبود مبلمان شهری و توجه به محلات گناوه به بیان برخی از مشکلات و درخواست های خود پرداختند.