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۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۲:۲۳

مراسم نخستین سالگرد شهدای غدیر در حرم رضوی برگزار شد

مراسم نخستین سالگرد شهدای غدیر در حرم رضوی برگزار شد

مشهد- خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهدای غدیر در حرم مطهر رضوی باحضور استاندارخراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین احدی در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی گفت: نیل به شهادت و قرارگرفتن در ردیف شهدا و ابرار توفیقی است که خداوند به عنوان پاداش برای متقین درنظرگرفته است.

وی با بیان اینکه پاداش زهد شهید تهرانی مقدم چیزی جزشهادت نمی توانست باشد، اظهار کرد: شهادت مقام والایی است که تنها نصیب افراد شایسته و با ایمان می شود.

برپایه این خبر، این مراسم باحضور خانواده های شهید حسن تهرانی مقدم و38 شهید همراه وی، عموم مسئولان استان و قشرهای مختلف مردم شهید پرور مشهد همراه بود.

گفتنی است، سرلشگر حسن تهرانی مقدم فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس، آبان ماه سال گذشته بر اثر انفجار در پادگان امیرالمومنین(ع) شهرستان ملارد به همراه جمعی از پرسنل سپاه به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

کد مطلب 1728158

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