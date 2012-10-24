مراسم نخستین سالگرد شهدای غدیر در حرم رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام و المسلمین احدی در این مراسم ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی گفت: نیل به شهادت و قرارگرفتن در ردیف شهدا و ابرار توفیقی است که خداوند به عنوان پاداش برای متقین درنظرگرفته است.

وی با بیان اینکه پاداش زهد شهید تهرانی مقدم چیزی جزشهادت نمی توانست باشد، اظهار کرد: شهادت مقام والایی است که تنها نصیب افراد شایسته و با ایمان می شود.

برپایه این خبر، این مراسم باحضور خانواده های شهید حسن تهرانی مقدم و38 شهید همراه وی، عموم مسئولان استان و قشرهای مختلف مردم شهید پرور مشهد همراه بود.

گفتنی است، سرلشگر حسن تهرانی مقدم فرمانده جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از فرماندهان دوران دفاع مقدس، آبان ماه سال گذشته بر اثر انفجار در پادگان امیرالمومنین(ع) شهرستان ملارد به همراه جمعی از پرسنل سپاه به درجه رفیع شهادت نایل شدند.