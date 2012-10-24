گلستان میزبان جشنواره مد و لباس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدی عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: ترویج و ترغیب فرهنگ در کاهش آسیب های اجتماعی و حمایت از تولید کنندگان و طراحان پوشاک ساده و اسلامی از مهمترین سیاست های کلان در امر عفاف و حجاب است.

همچنین مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان گفت: در مدت برگزاری جشنواره و نمایشگاه اقوام ایران زمین 50 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کرده اند.

قربان عباسی گفت: از اهداف اصلی جشنواره تبیین سایاست ها و اهداف گردشگری، ترویج فرهنگی قومی و منطقه ای، معرفی استان به سرایر کشور و کشورهای همسایه، بیان اصالت قومی بود.

وی افزود: در برپایی سیاه چادر ها 20 درصد، حضور گروه های موسیقی 20 درصد، و تعداد عرفه های صنایع دستی 20 درصد رشد را به نسبت سال قبل شاهد بودیم.

عباسی ادامه داد:حضور خبرنگارانی از مرکز کشور و وجود غرفه های حجاب و عفاف و ایثار و شهادت از دیگر شاخصه های این دوره از جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین بود.

وی اذعان داشت: همدلی و همکاری دستگاه های اجرایی و صرفه جویی 200 میلیون تومانی در هزینه های جشنواره از ویژگی های شاخص این جشنواره بود که 270 هنرمند در ان شرکت کرده و در استان اقامت داشتند.

عباسی خاطر نشان کرد: برنامه ریزی های لازم برای حضور سفرای کشورهای مهم و تاثیر گذار در این جشنواره انجام شد، و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور نیز دستور ثبت جهانی دیوار جرجان را دادند، حضور و فعالیت رسانه های داخلی و خارجی نیز افزایش 80 درصدی داشت.