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۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۱۰

تیم والیبال گنبدکاووس برابر پیشگامان کویر یزد متوقف شد

تیم والیبال گنبدکاووس برابر پیشگامان کویر یزد متوقف شد

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان باشگاههای کشور برابر تیم پیشگامان کویر یزد متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه شامگاه چهارشنبه در قالب جام سردار سرلشگر شهید حسن طهرانی مقدم در سالن المپیک گنبدکاووس برگزار شد.

در این مسابقه تیم والیبال پیشگامان کویر یزد با نتیجه 3 بر 0 برابر میزبانش را در خانه شکست داد.

تیم والیبال پیشگامان کویر یزد در ست اول با نتیجه 25 بر 21، ست دوم 25 بر 20 و ست سوم نیز با نتیجه 25 بر 20 برابر تیم گنبدی به پیروزی دست یافت.

مجموع پوئن این بازی 75 – 63 اعلام شد و بیش از 700 نفر از این مسابقه را از نزدیک تماشا کردند.

تیم والیبال گنبدکاووس در هفته اول رقابتها نیز برابر تیم شهرداری تبریز شکست خورده بود.
 

کد مطلب 1728180

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