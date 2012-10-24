جزیره ای عمل کردن سبب از هم گسیختگی بخش های تعاون شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری نزاد عصر چهارشنبه در جمع اعضای تاق تعاون گرگان افزود: اگر این امر انجام می شد مطمئنا اثر گذاری های مطلوب خود را می گذاشت و ما در حال حاضر می توانستیم در بخش تعاون پویاتر عمل کنیم.
وی اظهار داشت: در چند سال گذشته فاصله های زیادی بین ما، بخش تعاونی ها، نهادهای شهرستانی و اتاق تعاون اتفاق افتاده است و متاسفانه آن پل ارتباطی مستحکمی انجام نشد.
نظری نژاد افزود: انتظار ما از مسئولان بخش تعاون این است که با توجه به نامگذاری سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی در این امر فعالیت بیشتری انجام شود.
نماینده تعاونگران استان ابراز داشت: در حال حاضر ما در استان در بخش نان در کشور توانسته ایم رتبه برتر را کسب کنیم و اگر ما را در بخش منابع کمک کنند و به عنوان چتر حمایتی بتوانند بین ما یک پل قوی برقرار کنندد روابط بین تعاونی ها می تواند بسته و نزدیک شود و در این صورت با همکاری هم می توانند به توسعه استان کمک بسیاری انجام دهند .
رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان نیز در این جلسه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ( من به تعاون اعتقاد دارم) افزود: این سخن بیانگر راه و روش و خط مشی برای ما در امور تعاون و روش نگاهی برای مسئولین در جهت ارتقای تعاون باید باشد.
وی با اشاره به برخی از مسئولیت های اتاق تعاون بیان داشت: انجام برخی از مسئولیت های اتاق بازرگانی در صنعت، معدن و تجارت که مربوط به بخش تعاون است، انجام اموراتی که از طرف وزارت تعاون به اتاق تعاون ابلاغ می شود و ایجاد حل اختلاف تعاونی ها و رسیدگی به امورات تعاونی ها است.
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