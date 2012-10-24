جزیره ای عمل کردن سبب از هم گسیختگی بخش های تعاون شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظری نزاد عصر چهارشنبه در جمع اعضای تاق تعاون گرگان افزود: اگر این امر انجام می شد مطمئنا اثر گذاری های مطلوب خود را می گذاشت و ما در حال حاضر می توانستیم در بخش تعاون پویاتر عمل کنیم.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته فاصله های زیادی بین ما، بخش تعاونی ها، نهادهای شهرستانی و اتاق تعاون اتفاق افتاده است و متاسفانه آن پل ارتباطی مستحکمی انجام نشد.

نظری نژاد افزود: انتظار ما از مسئولان بخش تعاون این است که با توجه به نامگذاری سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی در این امر فعالیت بیشتری انجام شود.



نماینده تعاونگران استان ابراز داشت: در حال حاضر ما در استان در بخش نان در کشور توانسته ایم رتبه برتر را کسب کنیم و اگر ما را در بخش منابع کمک کنند و به عنوان چتر حمایتی بتوانند بین ما یک پل قوی برقرار کنندد روابط بین تعاونی ها می تواند بسته و نزدیک شود و در این صورت با همکاری هم می توانند به توسعه استان کمک بسیاری انجام دهند .

وی اظهار داشت: اگر منابع در استان بیاید مطمئن باشید کار و اشتغال هم در آن ایجاد خواهد شد و اگر همه در کنار یکدیگر متحد باشند می توانند آینده ی خوبی را برای استان بسازنند.



رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون استان نیز در این جلسه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ( من به تعاون اعتقاد دارم) افزود: این سخن بیانگر راه و روش و خط مشی برای ما در امور تعاون و روش نگاهی برای مسئولین در جهت ارتقای تعاون باید باشد.

قراوی افزود: تعاون یک نوع نگاه جمعی است که به نوع مسئولیت اجتماعی بستگی دارد که بعد از تشکیل تعاون یا اتحادیه به صورت یک تشکل حقوقی کاملا مستقل از هزینه ها، مسئولیت ها که هیچ وابستگی به دولت ندارد شکل می گیرد.



وی با اشاره به برخی از مسئولیت های اتاق تعاون بیان داشت: انجام برخی از مسئولیت های اتاق بازرگانی در صنعت، معدن و تجارت که مربوط به بخش تعاون است، انجام اموراتی که از طرف وزارت تعاون به اتاق تعاون ابلاغ می شود و ایجاد حل اختلاف تعاونی ها و رسیدگی به امورات تعاونی ها است.

وی ابراز داشت: همچنین نیاز است تا برخی اوقات فعالیت ها تعاونی ها و اتحادیه ها در گلستان به بخش تعاون را اتاق تعاون در کشور برسانیم.