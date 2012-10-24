به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند چهارشنبه‌شب در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای عملکرد هر چه بهتر دانش‌آموزان در کنکور، استفاد بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی یک ضرورت است.

وی در ادامه بیان داشت: قبل از برگزاری کنکور باید کتابخانه‌های عمومی شبانه‌روزی شوند و اماکنی که دانش آموزان بتوانند برای مطالعه از آن بهره‌مند شوند باید فعال شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر تشکیل ستاد کنکور در استان بوشهر، افزود: این ستاد که متشکل از معاونت برنامه‌ریزی استانداری، نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌های خلیج فارس و علوم پزشکی است، ظرف مدت 15 روز راهکارهای لازم برای نحوه چگونگی افزایش قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری ارائه دهند.

وی با بیان اینکه لازم است در هر شهرستانی یک پژوهشکده ایجاد شود، گفت: در این پژوهشکده‌ها امکانات نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و برنامه‌های لازم برای تقویت علمی داش آموزان و افزایش انگیزه آنان فراهم می‌شود.

حسنوند تشویق دانش آموزان در پایه متوسطه با بررسی معدل آنان و بهره مندی بیشتر از اولیای دانش آموزان را از دیگر راهکارهای لازم برای افزایش قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری اعلام کرد.

برگزاری همایش روانشناسی کنکور در بوشهر



وی بیان کرد: راه اندازی همایش روانشناسی کنکور برای کاهش استرس دانش آموزان و همایش تخصصی روش‌های تست‌زنی نقش موثری در افزایش قبولی کنکوری‌ها دارد.

استاندار بوشهر بر راه‌اندازی پایگاه‌های کنکور تاکید کرد و افزود: این پایگاه‌ها که در روزهای تعطیل راه اندازی خواهد شد و از اول آذر ماه کار خودشان را آغاز می‌کنند .

وی همچنین استفاد بیشتر از ظرفیت دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی یک ضرورت دانست و خاطرنشان ساخت: قبل از برگزاری کنکور باید کتابخانه‌های عمومی شبانه‌روزی شوند و اماکنی که دانش‌آموزان بتوانند برای مطالعه از آن بهره مند شوند باید فعال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز ارائه گزارشی از قبولی کنکوری‌های سال‌های گذشته استان بوشهر، اظهار داشت: استان بوشهر در سال‌های 1388،1389 و1390 رتبه بیست کشور در قبولی کنکور بدست آورد که رتبه امسال هم تا دو ماه آینده اعلام می‌شود .

خلیل رضایی خواستار ارائه راهکاری برای تامین اعتبار مورد نیاز مدارس شبانه روزی استان شد و افزود: امسال در کنکور سراسری 175نفر در رشته پزشکی و 525نفر در رشته‌های مهندسی قبول شده اند و در مجموع در استان رتبه 126نفر زیر یک هزار بوده است.