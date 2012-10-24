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۳ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۱۷

کرانچار در نشست مطبوعاتی:

سپاهان به قهرمانی نیم‌فصل می‌اندیشد

سپاهان به قهرمانی نیم‌فصل می‌اندیشد

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: تیم ما به دنبال این است که با پیروزی در بازی‌های پیش‌روی خود، قهرمانی نیم‌فصل را ازآن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: باید بگویم روز پنجشنبه مسابقه بسیار دشواری را در پیش داریم زیرا این دیدار مانند یک داربی است و کار سختی در آن پیش‌روی ماست.

وی با اشاره به عملکرد تیم تراکتورسازی در بازی‌های اخیر خود ادامه داد: باید بگویم تراکتورسازی با بازی خوبی که برابر استقلال ارائه داد نشان داد از کیفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند خود را به عنوان یک تیم مدعی نشان دهد.

سرمربی سپاهان افزود: البته ما نیز علی رغم آنالیز دیدار تراکتورسازی برابر استقلال، دیدارهای این تیم برابر نفت و سایر تیم‌ها را نیز آنالیز کرده ایم و از این تیم شناخت کافی داریم.

وی به بازی‌های پیش‌روی تیمش اشاره کرد و بیان داشت: پیروزی مقابل تراکتورسازی، استقلال و نفت تهران باعث می‌شود که ما قهرمان نیم فصل شویم و به دنبال هستیم که به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

کرانچار به شکست تیمش مقابل سایپا و پیکان اشاره کرد و گفت: این شکست‌ها در روند صدرنشینی ما خلل ایجاد کرد اما در ادامه بهتر شدیم و امیدواریم این روند را تا پایان ادامه دهیم.

کد مطلب 1728185

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