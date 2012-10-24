به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این بازی اظهار داشت: باید بگویم روز پنجشنبه مسابقه بسیار دشواری را در پیش داریم زیرا این دیدار مانند یک داربی است و کار سختی در آن پیش‌روی ماست.

وی با اشاره به عملکرد تیم تراکتورسازی در بازی‌های اخیر خود ادامه داد: باید بگویم تراکتورسازی با بازی خوبی که برابر استقلال ارائه داد نشان داد از کیفیت بالایی برخوردار است و می‌تواند خود را به عنوان یک تیم مدعی نشان دهد.

سرمربی سپاهان افزود: البته ما نیز علی رغم آنالیز دیدار تراکتورسازی برابر استقلال، دیدارهای این تیم برابر نفت و سایر تیم‌ها را نیز آنالیز کرده ایم و از این تیم شناخت کافی داریم.

وی به بازی‌های پیش‌روی تیمش اشاره کرد و بیان داشت: پیروزی مقابل تراکتورسازی، استقلال و نفت تهران باعث می‌شود که ما قهرمان نیم فصل شویم و به دنبال هستیم که به این هدف نیز دست پیدا کنیم.

کرانچار به شکست تیمش مقابل سایپا و پیکان اشاره کرد و گفت: این شکست‌ها در روند صدرنشینی ما خلل ایجاد کرد اما در ادامه بهتر شدیم و امیدواریم این روند را تا پایان ادامه دهیم.